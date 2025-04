O Flamengo perdeu para o Central Córdoba, da Argentina, por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (9), pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. O time argentino marcou os gols ainda no primeiro tempo, com Heredia e Florentín. O Rubro-Negro, que não perdia com Filipe Luís desde outubro do ano passado, descontou com De La Cruz, de falta.

Como foi o jogo

O Flamengo começou a partida levando perigo ao gol do Central Córdoba logo no primeiro minuto. Juninho teve duas chances claras de abrir o placar. Sem aproveitar as oportunidades, o Rubro-Negro viu o time argentino balançar a rede aos 24 minutos com Leonardo Heredia, em cobrança de pênalti (Léo Pereira colocou a mão na bola). Após sofrer o gol, a equipe de Filipe Luís se lançou ao ataque e voltou a criar jogadas de perigo.

Cobrança de pênalti do Central Córdoba contra o Flamengo (Foto: Divulgação)

O árbitro Cristian Garay chegou a marcar um pênalti em Bruno Henrique, mas o VAR informou que a falta de Moyano foi fora da área. O Central Córdoba voltou a estufar a rede aos 43', quando Florentín acertou boa cabeçada no gol de Rossi. Os torcedores do Flamengo vaiaram a equipe na saída para o intervalo.

Segundo tempo

Em busca da virada, o Flamengo voltou para a partida com três novidades: Wesley, Erick Pulgar e Gerson. O time mudou de postura e o resultado veio em campo. De La Cruz, de falta, diminuiu aos 15'. A equipe de Filipe Luís seguiu pressionando o adversário, mas sem criatividade. Pedro, que entrou na partida no segundo tempo (retornou de lesão após longo período fora), não teve muitas oportunidades. Bruno Henrique, já nos acréscimos, mandou a bola na trave. Sem o gol rubro-negro, o Central Córdoba venceu por 2 a 1.

O que vem por aí

O próximo compromisso do Flamengo na Libertadores será no dia 22 de abril, quando visita a LDU no Equador. Já o Central Córdoba, no dia 24, recebe o Deportivo Táchira na Argentina.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1X2 CENTRAL CÓRDOBA

2ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

🥅 Gols: Leonardo Heredia, 24'/1°T (0-1); Florentín, 43'/1°T (0-2), De La Cruz, 15'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Erick Pulgar e De La Cruz (FLA); Santiago Moyano, Leonardo Heredia, Lucas Abascia e Angulo (CCO)

🟥 Cartão vermelho: -

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Pedro); Evertton Arújo (Erick Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Juninho (Gerson) e Bruno Henrique.

CENTRAL CÓRDOBA (Técnico: Omar De Felippe)

Alan Aguerre; Santiago Moyano (Iván Pillud), Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré (Casermeiro); Jonathan Galván, Iván Gómez (Cristóforo) e José Florentín; Matías Parello (Martínez), Leonardo Heredia e Luis Miguel Angulo (Verón).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Cristian Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Claudio Urrutia (CHI)

📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

