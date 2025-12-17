Ceará define data de início da pré-temporada; confira

O Ceará já definiu a data para o começo de sua pré-temporada. Adotando um formato remoto nos primeiros momentos, o time iniciará a preparação no dia 26 de dezembro (sexta-feira). O Alvinegro estará na Série B em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Centro de Saúde e Performance do Ceará (CESP) vem participando ativamente do planejamento para a próxima temporada. O protocolo em questão, com início remoto, já foi adotado nos dois últimos anos.

Mozart, substituto de Léo Condé no cargo de treinador, não fará parte dos trabalhos no começo. Considerando que a estreia do Vovô será no dia 10 de janeiro (sábado), o profissional deve se apresentar no início de tal mês.

continua após a publicidade

➡️ Quando começa a Série B de 2026? Veja participantes

Mozart é o novo técnico do Ceará (Foto: Albari Rosa)

O primeiro adversário do Ceará no ano será o Floresta, no Estádio Domingão, pelo Campeonato Estadual. O duelo no dia 10 terá início às 16h30 (de Brasília).

➡️ Ceará vê dificuldade para manter volante emprestado pelo Santos

Novo treinador elogia o Ceará

Rebaixado para a Série B, o Ceará optou por não renovar o contrato de Léo Condé. O técnico estava no clube desde 2024 e, além do acesso em tal ano, venceu um título estadual.

continua após a publicidade

O substituto no cargo é Mozart, que venceu a última Série B à frente do Coritiba. O profissional celebrou o acerto e falou a respeito do Vovô, que tentará um retorno à elite do futebol brasileiro.

— Estou muito feliz com meu acerto com o Ceará. Time do povo, uma torcida fantástica, apaixonada. E eu peço a Deus que 2026 seja tão extraordinário como foi 2025 - disse Mozart em entrevista à "ESPN".

— Sou muito grato a Deus por essas oportunidades. Escutei o Levir [Culpi] falando antes. E realmente, assim, essa trajetória de quem trabalha no futebol, vocês que também são ligados ao esporte… É realmente um grande privilégio trabalhar com esporte - finalizou.