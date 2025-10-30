Abel Ferreira tem razão, noventa minutos no Allianz Parque é tempo demais. O Palmeiras superou a desvantagem, goleou a LDU por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (30) e garantiu vaga na final da Copa Libertadores. Ramón Sosa e Bruno Fuchs, no primeiro tempo, e Raphael Veiga, duas vezes na etapa final, marcaram os gols do Alviverde.

continua após a publicidade

+ Noche de Copa! Torcida recepciona Palmeiras com corredor de fumaça antes de decisão na Libertadores

Empurrado pela torcida, que iniciou a festa ainda na véspera do confronto, o Palmeiras não tomou conhecimento do rival e dominou os noventa minutos. O gol da classificação saiu justamente dos pés de Veiga, que entrou no decorrer da partida.

Na decisão, a equipe comandada por Abel Ferreira volta a encarar o Flamengo, após ter vencido o rival em Montevidéu. A final está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Palmeiras e LDU?

Abel Ferreira prometeu, e os primeiros 45 minutos do Palmeiras foram mágicos no Allianz Parque. Com a necessidade de reverter a desvantagem de três gols, o Verdão assumiu o controle da posse de bola desde o apito inicial e criou diversas chances para abrir o placar.

A aposta da comissão técnica para o confronto diante da LDU deu resultado: dos pés do jovem Allan saiu o passe para Ramón Sosa marcar o primeiro gol, para delírio dos cerca de 40 mil torcedores presentes no estádio, aos 19 minutos de jogo.

continua após a publicidade

Entre trocas de passes e algumas escapadas do rival, o Palmeiras manteve a firmeza no plano de jogo, cercando a área defendida por Alexander Domínguez. Entre as principais oportunidades, uma de Vitor Roque, que tomou a mais egoísta das decisões ao não acionar os companheiros em vantagem numérica durante um contra-ataque.

Já nos acréscimos, o Palmeiras levantou bola na área após falta na intermediária. Após bate-rebate, a sobra ficou com o zagueiro Bruno Fuchs, que completou para o fundo das redes.

Assim como no primeiro tempo, o segundo também teve apenas um dono: o Palmeiras. A LDU até tentou sair da pressão, mas encontrou dificuldades para trabalhar a bola. Em busca de mais um gol, Abel Ferreira promoveu as entradas de Felipe Anderson e Raphael Veiga, e o meia mudou os rumos do confronto.

Dos pés do camisa 23, muitas vezes criticado nesta temporada pelo rendimento abaixo do esperado, saíram os dois gols da etapa final. O primeiro, com oportunismo dentro da área após belo lançamento. O segundo, de pênalti, para a explosão do Allianz Parque.

Em atuação memorável, o Palmeiras mostrou por que é um dos principais times do continente e segue na corrida pelo tetracampeonato da Libertadores.

Bruno Fuchs comemora segundo gol do Palmeiras sobre a LDU, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Allan deixa o gramado ovacionado pela torcida do Palmeiras

Uma das novidades na escalação do Palmeiras para o jogo de volta contra a LDU, Allan atuou como ala pela direita durante boa parte do confronto. Dos pés dele saiu o lançamento para o primeiro gol, que iniciou a remontada no Allianz Parque.

Já em vantagem e com a missão de segurar o adversário, Abel Ferreira sacou a Cria da Academia, que teve o nome amplamente cantado pelos torcedores.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 0 LDU

COPA LIBERTADORES - SEMIFINAL (VOLTA)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 30 de outubro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Ramón Sosa, Bruno Fuchs e Raphael Veiga (2) (PAL);

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Vitor Roque e Raphael Veiga (PAL); Quintero, Mina e Villamíl (LDU);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL);

🏁 VAR: David Rodriguez (COL).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Khellven), Gustavo Gómez e Murilo; Allan (Giay), Andreas Pereira, Mauricio (Felipe Anderson), Ramón Sosa (Raphael Veiga) e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque (Aníbal Moreno).

LDU (Técnico: Tiago Nunes)

Aléx Domínguez; Quintero, Richard Mina (Freddy Mina), Ricardo Adé Quiñónez e Cuero (De la Cruz); Cornejo, Gruezo e Villamíl; Alzugaray (Pastrán) e Medina (Estrada).

