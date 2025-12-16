PSG e Flamengo disputam nesta quarta-feira (17) o título do Mundial. Em Doha, no Catar, a partida será no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo nos seguintes veículos: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no SporTV.

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

Casa cheia para PSG x Flamengo

Diferentemente dos demais jogos do time brasileiro no Mundial, a partida desta quarta contará com casa cheia. O estádio, que conta com capacidade para 45 mil pessoas, deve contar com um público na casa dos 40 mil torcedores.

Ficha do jogo PSG FLA Mundial Final Data e Hora Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília); Local Estádio Ahmad bin Ali, no Catar Árbitro Ismail Elfath Assistentes Parker Corey e Atkins Kyle Var Chapman Allen Onde assistir

Como chega o PSG

O time francês chega pressionado para provar que sua hegemonia continua, após uma temporada em que ganhou quase tudo, mas viu o título mundial escapar, no meio do ano, contra o Chelsea (Copa do Mundo de Clubes). Vice-líder da Ligue 1, com um ponto atrás do Lens, e vindo de uma vitória apertada sobre o Metz por 3 a 2, o time de Luis Enrique tenta evitar um novo trauma contra brasileiros — lembrando da derrota para o Botafogo na fase de grupos do Mundial.

O principal desfalque do PSG para a partida é a ausência do lateral-direito Achraf Hakimi. Warren Zaire-Emery, de 19 anos, deve ser o substituto.

Luis Enrique durante jogo do PSG, adversário do Flamengo no Mundial (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

Como chega o Flamengo

Com clima leve, mas de muita confiança pelo bicampeonato, o Flamengo busca conquistar o mundo para fechar a temporada com chave de ouro. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, além das taças da Supercopa e do Carioca, o time de Filipe Luís chega para essa partida em seu mais alto nível. A boa notícia é que o treinador conta com quase todo o elenco à disposição. A única ausência é o goleiro Matheus Cunha, que retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.

Por escolha técnica, o Flamengo conta com duas dúvidas no time titular. Na defesa, Léo Ortiz e Danilo disputam vaga para formar dupla com Léo Pereira. Já no ataque, Samuel Lino e Cebolinha concorrem a posição pelo lado esquerdo do campo.

Jogadores do Flamengo no último treino antes da final do Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X FLAMENGO

Mundial - Final

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;

🟨 Árbitro: Ismail Elfath;

🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;

🖥️ VAR: Chapman Allen.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Dembélé e Doué (Barcola).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino (Cebolinha).

