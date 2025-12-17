PSG e Flamengo disputam a final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (17). O jogo está marcado para às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (Catar), e terá transmissão ao vivo da TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming).

Confira informações sobre a final do Intercontinental

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;

🟨 Árbitro: Ismail Elfath;

🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;

🖥️ VAR: Chapman Allen.

PSG

O PSG chega a Doha tentando provar que ainda é uma máquina de títulos após uma temporada de "quase": perdeu a final do Mundial de Clubes para o Chelsea no meio do ano e atualmente é vice-líder da Ligue 1. O desafio, porém, é superar um trauma recente contra brasileiros, já que foi derrotado pelo Botafogo (1 a 0) na fase de grupos do último Mundial.

Luis Enrique observa o jogo entre PSG e Metz, pelo Campeonato Francês (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

Flamengo

O Flamengo vive um momento de êxtase, buscando seu segundo título da Copa Intercontinental (o primeiro desde a era Zico em 1981) apenas dias após conquistar a Libertadores e o Brasileirão na mesma semana. A equipe de Filipe Luís, que perdeu apenas um jogo desde novembro, já levantou outros dois troféus internacionais este ano (Challenger Cup e Derby of the Americas). Enfrentando um time francês pela primeira vez em jogos oficiais, o Mengão se apega ao retrospecto recente contra europeus: no Mundial do meio do ano, foi capaz de vencer o Chelsea por 3 a 1, provando que pode competir de igual para igual.

Danilo conversa com a imprensa em último treino antes do jogo contra o PSG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

