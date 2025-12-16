menu hamburguer
Fora de Campo

Com gol no final da partida, IA crava o resultado de PSG x Flamengo

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), no Catar

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
17:30
Flamengo defende o título do Intercontinental de 2025 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
imagem cameraFlamengo defende o título do Intercontinental de 2025 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Falta pouco, torcedor! Em busca do bicampeonato mundial, o Flamengo encara o PSG na grande final do Intercontinental de 2025, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. De olho nessa decisão, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA), cravar o resultado da partida.

➡️Flamengo e PSG já se enfrentaram três vezes; veja retrospecto

Previsão da IA para PSG x Flamengo

Apostando em um resultado para a grande decisão do Intercontinental, a ferramenta de inteligência artificial apostou em um duelo bastante disputado entre as equipes e cravou vitória do Paris Saint-Germain, com um gol na reta final da partida. Confira abaixo.

Primeiro tempo

Favorito para o confronto, o PSG toma as primeiras iniciativas na grande final e chega ao gol logo cedo. Segundo a IA, após uma rápida investida pelo lado esquerdo, a equipe francesa abre o placar com um bonito chute de fora da área, e começa a complicar a vida do Flamengo. 

15' - Gol do PSG! 

Buscando igualar as ações, a equipe rubro-negra buscou uma reação já na reta final da primeira etapa e por pouco não chegou ao empate. Após uma cobrança de escanteio, o Flamengo colocou uma bola na trave do PSG. 

➡️ Flamengo x PSG: veja comparativo de jogos e como equipes chegam para final do Mundial

Segundo tempo

Tentando chegar ao empate, o Flamengo recorreu ao banco de reservas durante o intervalo e voltou com outra postura na segunda etapa. As mudanças surtiram efeito e a equipe de Filipe Luís colheu os frutos e chegou ao empate, após um rápido contra-ataque. 

23' - Gol do Flamengo!

Vendo o adversário melhorar na partida, Luís Enrique também buscou alternativas no banco de reservas. Já na reta final, o PSG voltou a crescer na partida e chegou ao segundo gol, após um chute no contrapé do goleiro Rossi.

39' - Gol do PSG!

Flamengo conquistou o título da Challenger Cup (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Flamengo conquistou o título da Challenger Cup, no Intercontinental de 2025 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

