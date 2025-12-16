Com gol no final da partida, IA crava o resultado de PSG x Flamengo

Falta pouco, torcedor! Em busca do bicampeonato mundial, o Flamengo encara o PSG na grande final do Intercontinental de 2025, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. De olho nessa decisão, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA), cravar o resultado da partida.

Previsão da IA para PSG x Flamengo

Apostando em um resultado para a grande decisão do Intercontinental, a ferramenta de inteligência artificial apostou em um duelo bastante disputado entre as equipes e cravou vitória do Paris Saint-Germain, com um gol na reta final da partida. Confira abaixo.

Primeiro tempo

Favorito para o confronto, o PSG toma as primeiras iniciativas na grande final e chega ao gol logo cedo. Segundo a IA, após uma rápida investida pelo lado esquerdo, a equipe francesa abre o placar com um bonito chute de fora da área, e começa a complicar a vida do Flamengo.

15' - Gol do PSG!

Buscando igualar as ações, a equipe rubro-negra buscou uma reação já na reta final da primeira etapa e por pouco não chegou ao empate. Após uma cobrança de escanteio, o Flamengo colocou uma bola na trave do PSG.

Segundo tempo

Tentando chegar ao empate, o Flamengo recorreu ao banco de reservas durante o intervalo e voltou com outra postura na segunda etapa. As mudanças surtiram efeito e a equipe de Filipe Luís colheu os frutos e chegou ao empate, após um rápido contra-ataque.

23' - Gol do Flamengo!

Vendo o adversário melhorar na partida, Luís Enrique também buscou alternativas no banco de reservas. Já na reta final, o PSG voltou a crescer na partida e chegou ao segundo gol, após um chute no contrapé do goleiro Rossi.

39' - Gol do PSG!

