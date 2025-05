Flamengo vence o Deportivo Táchira e avança às oitavas da Libertadores

O Flamengo venceu o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28) e se classificou às oitavas de final da Libertadores. O jogo no Maracanã, que contou as presenças de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileirão, Vini Jr, Lucas Paquetá e João Gomes, Garotos do Ninho, foi decidido no segundo tempo. Léo Pereira, de cabeça, fez o gol que garantiu a vaga ao Rubro-Negro.

Com a vitória da LDU por 3 a 0 contra o Central Córdoba, o Flamengo termina a fase de grupos na segunda posição (empatado com o time equatoriano, que leva a melhor no saldo de gols). Assim, enfrentará o primeiro colocado de um dos grupos da competição. Os confrontos serão definidos em sorteio.

Como foi o jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira pela Libertadores

O Flamengo começou a partida empurrando o Deportivo Táchira para o campo de defesa. No entanto, apesar do ímpeto ofensivo da equipe de Filipe Luís, o Rubro-Negro não conseguiu chegar ao gol adversário. Em contrapartida, o time venezuelano, quando teve a bola, não conseguiu passar do meio-campo.

Em uma das chances de perigo do Flamengo, Arrascaeta tentou simular um pênalti e recebeu cartão amarelo (o terceiro). Sem conseguir chegar perto do primeiro gol, os jogadores do Rubro-Negro foram para o intervalo ao som de vaias dos flamenguistas (o público presente foi de 66.082 torcedores no Maracanã).

Flamengo tem atuação ruim no primeiro tempo contra o Táchira pela Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Segundo tempo

Com Bruno Henrique em campo, que entrou no lugar de Michael, o Flamengo voltou mais animado para o segundo tempo. A primeira grande chance foi aos sete minutos com Arrascaeta, que acabou pegando fraco na bola. Ditando o ritmo do jogo, o Rubro-Negro balançou a rede aos 21'. Em jogada de bola parada, de falta, Léo Pereira testou a bola e abriu o marcador.

Até o final da partida, o Flamengo buscou o segundo gol, mas encontrou dificuldade diante de um adversário que se fechou no campo defensivo. O resultado pelo placar mínimo, no entanto, garantiu a classificação do Flamengo na Libertadores.

Já na reta final da partida, o Táchira organizou uma "blitz" no campo de ataque, sufocou no terço final e apostou no jogo aéreo, levando muito perigo. O goleiro Rossi salvou a classificado do Flamengo em bela defesa após finalização de Cano e foi muito festejado.

O que vem por aí

O próximo jogo do Flamengo será pelo Brasileirão. No domingo (1º), a equipe carioca recebe o Fortaleza às 18h30 no Maracanã. Já o Táchira, pelo Campeonato Venezuelano, visita o Metropolitanos no sábado (31).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 DEPORTIVO TÁCHIRA

6ª RODADA - GRUPO C - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gol: Léo Pereira, 21'/2°T (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Wesley e Arrascaeta (FLA); Requena (TAC)

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Gerson (Ayrton Lucas), Allan (Varela) e Arrascaeta (Evertton Araújo); Luiz Araújo, Michael (Bruno Henrique) e Pedro (Wallace Yan).

TÁCHIRA (Técnico: Pérez Greco)

Jesús Camargo, Rosales, Quintero (Jean Castillo), Juan Sánchez e Acevedo; Requena (Luis Zuñiga), Saggiomo, Cova e Calzadilla; Bryan Castillo (Lucas Cano) e Balza (Jesus Duarte).

🟨 Árbitro: Carlos Ortega (COL);

🚩 Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL);

🖥️ VAR: Keiner Jimenez (COL).

