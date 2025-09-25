De vilão a herói, Rossi leva o Flamengo à semifinal da Libertadores
Rubro-Negro vence o Estudiantes nos pênaltis após derrota no tempo regulamentar
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo está classificado à semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes, mas, com o agregado em 2 a 2, superou o adversário nos pênaltis por 4 a 2 com brilho do de Agustín Rossi nesta quinta-feira (25), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG). O goleiro, que falhou no tempo regulamentar, defendeu duas cobranças nas penalidades e foi o herói do time brasileiro.
➡️ Ônibus do Flamengo é apedrejado na chegada ao estádio do Estudiantes
Estudiantes x Flamengo: como foi o jogo?
O primeiro tempo duelo em La Plata evidenciou duas dinâmicas distintas. O Estudiantes começou pressionando alto e ocupando o campo ofensivo, enquanto o Flamengo teve dificuldades para sair jogando, acumulando erros no quarteto de ataque. A equipe de Filipe Luís, porém, conseguiu resistir à pressão inicial e, quando ficou mais tempo com a bola, passou a rodar o jogo em busca de espaços.
As melhores oportunidades do Rubro-Negro saíram dos pés de Saúl, em dois chutes de fora da área: um deles parou na trave de Muslera, outro saiu com perigo após uma fatiada. Pedro também teve chance dentro da área, mas finalizou em cima do goleiro argentino.
Quando parecia que o Flamengo tinha se ajustado e equilibrado as ações ofensivas, o Estudiantes encontrou o gol. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Benedetti apareceu livre e acertou um forte chute de perna esquerda, sem defesa para Rossi — questionado por parte da torcida em lance que pareceu defensável. O gol premiou a insistência argentina e acabou com a vantagem rubro-negra logo antes do intervalo.
➡️ Lance de Saúl em Estudiantes x Flamengo chama atenção: ‘Não é possível’
Com o placar agregado empatado em 2 a 2, o Fla passou a controlar a posse de bola, com dificuldades de furar a defesa dos donos da casa. O Estudiantes, por sua vez, mudou a postura e passou a se fechar, mas assustava com cruzamentos e saídas em velocidade, apesar de também não construir grandes oportunidades.
As substituições de Filipe Luís contribuíram para mudar a dinâmica do Flamengo no jogo. Pedro e Plata deixaram o campo para as entradas de Bruno Henrique e Luiz Araújo, que deram maior velocidade na frente e pressão na saída de bola argentina para sufocar o adversário. Carrascal, que substituiu Arrascaeta, fez boas associações com Samuel Lino nos lances de maior perigo da equipe carioca.
Os mandantes chegaram a balançar em saída rápida, mas desta vez Benedetti estava bem impedido, e o gol foi anulado. Apesar dos esforços rubro-negros, o Estudiantes segurou a vantagem mínima e levou o jogo par aos pênaltis.
Nas penalidades, o vilão se tornou herói. Se Rossi foi criticado por falha no gol do Estudiantes no tempo regulamentar, ele decidiu a classificação rubro-negra. O argentino fez valer a "lei do ex", defendeu duas crobranças e classificou o Flamengo às semifinais da Libertadores.
O que vem por aí?
O Flamengo enfrentará o Racing, também da Argentina, na semifinal da competição sul-americana. A equipe rubro-negra volta a campo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), e visita o Corinthians na Neo Química Arena, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
ESTUDIANTES 1 (2) x (4) 0 FLAMENGO
JOGO DE VOLTA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG);
🥅 Gols: Benedetti, aos 46'/1ºT (1-0);
🟨 Cartões amarelos: Núñez (EST); Léo Pereira (FLA).
⚽ Pênaltis:
ESTUDIANTES: Sosa ✅, Benedetti ❌, Cetré ✅, Ascacíbar ❌;
FLAMENGO: Jorginho ✅, Luiz Araújo, Carrascal ✅, Léo Pereira ✅.
⚽ESCALAÇÕES
ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)
Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez e Benedetti; Ascacíbar, Medina (Cetré), Amondarain e Arzaramendia (Castro); Palacios (Pérez) e Guido Carrillo.
FLAMENGO (Técnico: Fernando Diniz)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
🖥️ VAR: José Cabero (CHI)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias