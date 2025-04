Juninho decide, e Flamengo estreia com vitória na Libertadores

O Flamengo estreou com vitória na Libertadores nesta quinta-feira (3). Na Venezuela, no Estádio Pueblo Nuevo, o Rubro-Negro venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0. O gol rubro-negro foi de Juninho, já no segundo tempo. Com o resultado, a equipe brasileira assumiu a liderança do Grupo C.

Pelo mesmo grupo, Central Córdoba e LDU empataram sem gols na Argentina. A equipe mandante, que encara o Rubro-Negro na próxima rodada, esteve mais próxima da vitória.

Como foi o jogo

Intensidade e objetividade, duas coisas que faltaram ao Flamengo, que contou com muita dificuldade no meio-campo (sem um homem de criação) no primeiro tempo. A equipe de FIlipe Luís até conseguiu levar perigo ao gol adversário uma vez ou outra, mas sem objetividade. Luiz Araújo, por exemplo, perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro Jesús Camargo aos 26 minutos. O time da casa, por sua vez, não demonstrou, nos primeiros 47' de jogo, que poderia assustar a principal equipe do grupo.

Segundo tempo

O Flamengo voltou mais ligado do intervalo, propondo mais o jogo. E foi assim que a equipe brasileira abriu o placar aos 12 minutos. Juninho, que tinha acabado de entrar, aproveitou cabeçada do Bruno Henrique e, de peito, mandou a bola para o fundo da rede. O Táchira, que apresentou muita falhas técnicas, como erros de troca de passes, chegou perto do empate nos acréscimos, quando ameaçou o gol de Rossi. Apesar da pressão adversária no final, o time brasileiro ficou com os três pontos.

Comemoração de Juninho pelo Flamengo na estreia na Libertadores (Foto: Schneyder Mendoza/AFP)

O que vem por aí

O Flamengo volta a campo no domingo, quando visita o Vitória pelo Brasileirão. Enquanto isso, o Deportivo Táchira, pelo Campeonato Venezuelano, recebe a Portuguesa. Ambos os jogos serão no domingo.

✅ FICHA TÉCNICA

Deportivo Táchira x Flamengo

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN);

🥅 Gols: Juninho, 12'/2°T (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Rosales, Cova, Camacho, Requena e Maidana (TAC); Léo Pereira (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

DEPORTIVO TÁCHIRA (Técnico: Edgar Pérez Greco)

Jesús Camargo; Roberto Rosales, Vivas, Tamiche (Ortiz) e Maidana; Camacho, Cova (Cano), Requena e Saggiomo; Sosa (Castillo) e Bryan Castillo (Balza).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, De la Cruz (Allan) e Luiz Araújo; Cebolinha (João Victor), Michael (Juninho) e Bruno Henrique (Wallace Yan).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gery Vargas (Bolívia)

🚩 Assistentes: Jose Antelo (Bolívia) e Edwar Saavedra (Bolívia)

🔎 VAR: Wilfredo Campos (Bolívia)

