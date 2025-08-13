Melhores momentos: Flamengo vence o Internacional e leva vantagem para o Beira-Rio
Rubro-Negro tem a vantagem o empate no jogo de volta. Inter precisa vencer
Em partida em que dominou todo o primeiro tempo, o Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0 – gol de Bruno Henrique – no confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de América. O jogo disputado na noite de quarta-feira (13), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, teve praticamente só o Rubro-Negro com a bola na etapa inicial – foram mais de 70% de posse –, e um Colorado acossado no seu campo, com poucos avanços e muitos erros de passe, principalmente nas jogadas de ataque.
O jogo de volta acontece às 21h30min (de Brasília) da próxima quarta (20), no estádio Beira-Rio. Com o resultado do Rio, o time carioca tem a vantagem do empate. Para se classificar, a equipe gaúcha precisa vencer por dois gols ou mais. Vitória simples leva para os pênaltis. Quem passar às quartas de final pega o vencedor do duelo entre Estudiantes-ARG e Cerro Porteño-PAR. Na ida, o time argentino venceu por 1 a 0, em Assunção.
Como foi o primeiro tempo de Flamengo x Internacional
O jogo começou como previsto. Flamengo tomando a iniciativa logo nos primeiros minutos. Inclusive com uma falta próximo à área do Internacional e um escanteio logo em seguida. O Colorado, porém, também mostrou suas armas. Aos 5, Aguirre lançou Alan Rodríguez na área. O uruguaio tocou para trás, mas a defesa afastou. Era o que parecia ser spoiler do que seria o resto da partida. Lá e cá.
Só que ficou mais no lá, com o Rubro-Negro tendo mais posse de bola e domínio absoluto, mesmo que enfrentando dificuldades para passar pela bem postada defesa alvirrubra. Até que, aos 12, em jogada pela direita, Luiz Araújo percebeu o espaço e, da entrada da área, bateu seco. Rochet fez grande defesa. O time de Filipe Luís seguiu trocando passes e batendo de frente com a defesa gaúcha.
Em determinado momento, a equipe carioca teve uma série de cinco laterais ao lado da área adversária. Até que, aos 28, em cobrança de escanteio, Bruno Henrique subiu sozinho e cabeceou. Gol do Flamengo! 1 a 0. O Inter tentou responder aos 31. Em jogada que começou pela esquerda, a bola chegou a Aguirre, que avançou pela ponta direita e cruzou rasteiro para Ricardo Mathias, mas defesa afastou.
Um minuto depois, o Fla chegou de novo. Em cruzamento pela esquerda, Samuel Lino lançou na cabeça de Plata, mas Rochet ficou com a redonda. O Flamengo seguiu pressionando. Aos 38, fez linha de passe na área colorada. Quando Samuel Lino tentou o gol, Thiago Maia salvou. Aos 41, foi a vez de Bruno Henrique tentar mais uma vez, batendo rasteiro da entrada da área. Era a oitava finalização carioca, que acumulava 72% de posse de bola.
Como foi o segundo tempo de Flamengo x Internacional
O duelo voltou com o Internacional um pouco mais avançado na marcação, conseguindo forçar erros do Flamengo e ficando mais com a bola nos pés. Ganhou até três escanteio e fez duas boas jogadas de linha de fundo em 15 minutos. Ainda assim, esse domínio não resultava em efetividade, com erros no passe final. Nas vezes em que conseguiu ir à frente, o Rubro-Negro esbarava na defesa alvirrubra.
O time carioca só foi chegar com algum perigo aos 25. Em boa triangulação, Bruno Henrique bateu por cima. Quatro minutos depois, a equipe de Filipe Luís voltou a ameaçar. Em cruzamento da esquerda, Rochet foi obrigado a afastar a bola com um soco. A partida perdeu intensidade, ficando um pouco mais truncada, até um pouco feia, e concentrada entre as áreas. Inclusive com o primeiro amarelo aparecendo aos 38.
Faltando dois minutos para acabar o tempo normal, o Rubro-Negro fez boa troca de passes e, após a bola escapar de Cebolinha, Luiz Araújo pegou a sobra dentro da área e emendou de canhota. Rochet, outra vez, faz grande defesa, evitando o segundo gol carioca. A resposta alvirrubra veio aos 47, quando a redonda chegou para Vitinho no lado esquerdo da área, limpou para dentro e bateu nas mãos de Rossi. O Inter ainda tentou em ataque no minuto final, mas parou na defesa carioca.
O que vem pela frente
Antes da partida de volta do torneio continental, Internacional e Flamengo voltam a se enfrentar, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes se encontram pela 20ª rodada da competição no domingo (17), no estádio Beira-Rio, às 18h30min (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X INTERNACIONAL
RODADA - CAMPEONATO
🗓️ Data e horário: 21h30min (de Brasília), 13/8/2025
📍 Local: estádio Maracanã, Rio de Janeiro
🥅 Gols: Bruno Henrique (28'/1º)
🟨 Cartões amarelos: Varela (F); Gustavo Prado (I)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 5.176.821,20
🧑🤝🧑 Público presente: 68.483
⚽ ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan (Éverton Araújo) e Luiz Araújo; Samuel Lino (Éverton Cebolinha), Plata (Carrascal) e Bruno Henrique (Pedro).
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Rodríguez (Gustavo Prado), Bruno Tabata (Richard) e Alan Patrick; Wesley (Vitinho) e Ricardo Mathias (Rafael Borré).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
4️⃣ Quarto árbitro: Nazareno Arasa (ARG)
🖥️ VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
