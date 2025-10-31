Final entre Flamengo e Palmeiras beneficia rivais na briga por Libertadores; veja probabilidades
Brasileirão passa a ter G-7; Fluminense vê chances quase dobrarem
Os respectivos rivais estaduais podem até estar chateados com as classificações de Flamengo e Palmeiras para a final da Libertadores. No entanto, matematicamente foram beneficiados por isso. Agora, o Brasileirão passar a ter um G-7 para a próxima edição do torneio. O Fluminense, por exemplo, viu suas chances de vaga passarem de 34,5% para 71.3%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Outros rivais dos finalistas continentais foram impactados positivamente pela garantia de mais uma vaga via Brasileiro. O sexto lugar, Botafogo, passa a ter mais tranquilidade na disputa, enquanto Vasco, São Paulo e Corinthians veem as expectativas aumentarem.
Vale destacar que são oito brasileiros garantidos na Libertadores 2026, já que há mais uma vaga em disputa na Copa do Brasil - um título do Atlético-MG na Copa Sul-Americana ainda aumentaria o total de representantes para nove. Caso o campeão da taça nacional esteja no G-7, o oitavo colocado do Brasileirão herdará a classificação - Cruzeiro (3º), Fluminense (7º), Vasco (8º) e Corinthians (10º) lutam pelo troféu.
Chances de classificação para a Libertadores via Brasileirão (31/10)
Flamengo - 100%
Palmeiras - 100%
Cruzeiro - 99,99%
Mirassol - 99,79%
Bahia - 91% (antes: 80,8%)
Botafogo - 71,3% (antes: 51,8%)
Fluminense - 71,3% (antes: 34,5%)
Vasco - 31,9% (antes: 18,3%)
São Paulo - 17,8% (antes: 8,8%)
Corinthians - 7% (antes: 3%)
Grêmio - 5,3% (antes: 2,2%)
Atlético-MG - 2,6% (antes: 1%)
Bragantino, Internacional, Ceará, Santos, Vitória e Fortaleza - < 1%
Fonte: UFMG
Briga pela Sul-Americana também é afetada
Neste momento, se classificariam para a Copa Sul-Americana os times colocados entre as 8ª e 13ª posições do Brasileirão. A definição do vencedor da Copa do Brasil, porém, deve abrir mais uma vaga para o 14º - um eventual título do Galo na atual edição do torneio continental garantiria o 15º lugar na próxima.
Chances de classificação para a Sul-Americana via Brasileirão (31/10)
Grêmio - 78.7%
Corinthians - 78%
São Paulo - 76,5%
Vasco - 66,7%
Atlético-MG - 66,7%
Bragantino - 52%
Internacional - 48,7%
Ceará - 36,3%
Fluminense - 28,7%
Botafogo - 28,6%
Santos - 17,4%
Bahia - 9%
Vitória - 8,2%
Fortaleza - 3,8%
Juventude, Mirassol e Cruzeiro - < 1%
Fonte: UFMG
Flamengo e Palmeiras decidem final da Libertadores
Flamengo e Palmeiras se classificaram para a final da Libertadores, que em princípio será disputada em Lima, Peru, no dia 29 de novembro, após roteiros eletrizantes. Com um jogador a menos, o Rubro-Negro segurou o empate por 0 a 0 com o Racing na Argentina. O Verdão, por sua vez, aplicou 4 a 0 na LDU, revertendo desvantagem de três gols da ida.
Enquanto a CBF não confirmar possíveis alterações no calendário, a decisão continental precederá as últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. A final da Copa do Brasil ocorrerá apenas após o término do Brasileirão, possivelmente sob olhares atentos de clubes que terão suas vagas em competições internacionais influenciadas pelo resultado.
