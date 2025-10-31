Os respectivos rivais estaduais podem até estar chateados com as classificações de Flamengo e Palmeiras para a final da Libertadores. No entanto, matematicamente foram beneficiados por isso. Agora, o Brasileirão passar a ter um G-7 para a próxima edição do torneio. O Fluminense, por exemplo, viu suas chances de vaga passarem de 34,5% para 71.3%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Outros rivais dos finalistas continentais foram impactados positivamente pela garantia de mais uma vaga via Brasileiro. O sexto lugar, Botafogo, passa a ter mais tranquilidade na disputa, enquanto Vasco, São Paulo e Corinthians veem as expectativas aumentarem.

Vale destacar que são oito brasileiros garantidos na Libertadores 2026, já que há mais uma vaga em disputa na Copa do Brasil - um título do Atlético-MG na Copa Sul-Americana ainda aumentaria o total de representantes para nove. Caso o campeão da taça nacional esteja no G-7, o oitavo colocado do Brasileirão herdará a classificação - Cruzeiro (3º), Fluminense (7º), Vasco (8º) e Corinthians (10º) lutam pelo troféu.

Chances de classificação para a Libertadores via Brasileirão (31/10)

Flamengo - 100%

Palmeiras - 100%

Cruzeiro - 99,99%

Mirassol - 99,79%

Bahia - 91% (antes: 80,8%)

Botafogo - 71,3% (antes: 51,8%)

Fluminense - 71,3% (antes: 34,5%)

Vasco - 31,9% (antes: 18,3%)

São Paulo - 17,8% (antes: 8,8%)

Corinthians - 7% (antes: 3%)

Grêmio - 5,3% (antes: 2,2%)

Atlético-MG - 2,6% (antes: 1%)

Bragantino, Internacional, Ceará, Santos, Vitória e Fortaleza - < 1%

Fonte: UFMG

Fluminense vê chances de Libertadores aumentarem após definição da final da atual edição (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)

Briga pela Sul-Americana também é afetada

Neste momento, se classificariam para a Copa Sul-Americana os times colocados entre as 8ª e 13ª posições do Brasileirão. A definição do vencedor da Copa do Brasil, porém, deve abrir mais uma vaga para o 14º - um eventual título do Galo na atual edição do torneio continental garantiria o 15º lugar na próxima.

Chances de classificação para a Sul-Americana via Brasileirão (31/10)

Grêmio - 78.7%

Corinthians - 78%

São Paulo - 76,5%

Vasco - 66,7%

Atlético-MG - 66,7%

Bragantino - 52%

Internacional - 48,7%

Ceará - 36,3%

Fluminense - 28,7%

Botafogo - 28,6%

Santos - 17,4%

Bahia - 9%

Vitória - 8,2%

Fortaleza - 3,8%

Juventude, Mirassol e Cruzeiro - < 1%

Fonte: UFMG

Flamengo e Palmeiras decidem final da Libertadores

Flamengo e Palmeiras se classificaram para a final da Libertadores, que em princípio será disputada em Lima, Peru, no dia 29 de novembro, após roteiros eletrizantes. Com um jogador a menos, o Rubro-Negro segurou o empate por 0 a 0 com o Racing na Argentina. O Verdão, por sua vez, aplicou 4 a 0 na LDU, revertendo desvantagem de três gols da ida.

Enquanto a CBF não confirmar possíveis alterações no calendário, a decisão continental precederá as últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. A final da Copa do Brasil ocorrerá apenas após o término do Brasileirão, possivelmente sob olhares atentos de clubes que terão suas vagas em competições internacionais influenciadas pelo resultado.