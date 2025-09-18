Com gol relâmpago, Flamengo vence Estudiantes pelo jogo de ida das quartas da Libertadores
Primeiro gol da vitória por 2 a 1 saiu aos 15 segundos de jogo
O Flamengo venceu o Estudiantes, da Argentina, por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No Maracanã, Pedro e Varela garantiram a vitória. O gol do camisa 9, aliás, saiu aos 15 segundos do primeiro tempo. Na reta final da partida, Carillo descontou para o time argentino.
O jogo de volta, em La Plata, será no dia 25 de setembro. O time brasileiro não terá Gonzalo Plata, expulso no Maracanã.
No confronto que decidirá o adversário de Flamengo ou Estudiantes, o Racing venceu o Vélez por 1 a 0, com gol de Adrian Martinez. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira.
Como foi o jogo
O Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque. Antes mesmo dos argentinos se ambientarem no Maracanã, o time de Filipe Luís abriu o placar. Aos 15 segundos de jogo, Pedro recebeu passe de Samuel Lino, em jogada que começou com Arrascaeta, e estufou a rede de Muslera. Esse foi o 150° gol do camisa 9 pelo Rubro-Negro.
Ditando o ritmo, a equipe de Filipe Luís chegou ao segundo aos sete minutos, com Varela. O lateral uruguaio, de volta após se recuperar de um quadro de pubalgia, acertou um chutaço, sem chance para o goleiro adversário, após cruzemento de Ayrton Lucas. Posteriormente, o time carioca teve, pelo menos, três chances claras de aumentar o marcador. Ou seja, o 2 a 0 ficou barato no primeiro tempo, que contou com grande superioridade técnica rubro-negra.
Segundo tempo
O Flamengo voltou do intervalo dominando as ações da partida, mas exagerou na preciosismo, fazendo com que desperdiçasse grandes chances de perigo. Diante deste cenário, o Estudiantes cresceu na partida, fazendo com que os rubro-negros recuassem. Assim, a equipe carioca optou por utilizar as jogadas de contra-ataque.
Com o decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís mexeu na equipe, colocando Bruno Henrique e Luiz Araújo, para oxigenar o time. Já na reta final da partida, Plata foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O jogo esquentou nos minutos finais, com discussões e empurroões entre os jogadores. Nos acréscimos, Carillo descontou para o Estudiantes.
Rubro-negros na bronca com a arbitragem
Ainda durante a partida, jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo reclamaram da arbitragem colombiana no Maracanã. Após a partida, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, entrou no gramado e buscou explicações do árbitro Andrés Rojas.
Próximos jogos
No domingo, o Flamengo tem o clássico com o Vasco no Maracanã, às 17h30 (de Brasíla), pelo Brasileirão. O time de Filipe Luís é o líder isolado da competição. Já o Estudiantes encara o Defensa Y Justicia, pelo Campeonato Argentino, na segunda-feira.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 2X1 ESTUDIANTES
JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
🥅 Gols: Pedro, 1'/1°T (1-0); Varela, 6'/1° (2-0); Carrillo, 46'/2°T (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Samuel Lino, Saúl, Plata e Bruno Henrique (FLA); Román Gómez, Castro e Núñez (EST)
🟥 Cartão vermelho: Plata (FLA)
💸 Renda: R$ 6.628.523,75
🧑🤝🧑 Público presente: 71.977
⚽ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl (Allan), De la Cruz e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Danilo).
ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)
Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia (Fabricio Perez); Ascacíbar, Amondarain (Lucas Alario), Piovi (Benedetti) e Medina (Palacios); Farías (Castro) e Guido Carrillo.
