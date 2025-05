O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2 a 0 nesta quarta-feira (7), no Paraguai, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Estêvão, nos minutos finais da primeira etapa, e Vitor Roque marcaram os gols do confronto.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 12 pontos, na liderança do Grupo G, e agora briga pela liderança geral da competição. Já o Cerro segue com quatro pontos e disputa com Bolívar e Sporting Cristal a última vaga.

Como foi o jogo?

Dono da posse de bola, o Palmeiras foi pouco criativo nos 45 minutos iniciais e encontrou dificuldades para gerar chances de perigo. Oásis de criatividade em meio a um meio de campo pouco produtivo, Estêvão era quem fazia a conexão entre os setores da equipe e foi o responsável por abrir o placar no Paraguai.

Aos 40 minutos, Lucas Evangelista cobrou rapidamente uma falta na intermediária ofensiva e rolou para Estêvão, que ajeitou o corpo e bateu de fora da área para vencer o goleiro Martín Arias. Na sequência, o Verdão teve a chance de ampliar o marcador, mas desperdiçou com Vitor Reis.

O camisa 9, no entanto, pecou na tomada de decisão após partir em liberdade rumo à meta adversária: não rolou para o camisa 41 marcar seu segundo na partida e perdeu uma das chances mais claras de gol do Palmeiras no ano.

Mais sorte do que juízo: assim pode ser resumida a segunda etapa do Palmeiras em Assunção. Mesmo com menos finalizações em relação ao rival, a equipe comandada por Abel Ferreira acumulou as melhores oportunidades, mas pecou ao tentar matar a partida.

Contratação mais cara da história do clube, Vitor Roque perdeu a maioria das jogadas que tentou, e coube a Estêvão ser o motor do time.

As entradas de Paulinho e Mayke melhoraram o Verdão, que voltou a controlar o ritmo e passou a esfriar o jogo. O camisa 10, inclusive, teve ótima chance de marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, mas acertou o travessão.

No apagar das luzes, o Cerro acertou duas vezes a trave do goleiro Weverton, que apenas observou as finalizações. Para se redimir após algumas falhas, Vitor Roque partiu pela ponta esquerda, driblou a zaga paraguaia e deu números finais ao jogo. Placar final: Palmeiras 2 a 0.

Gustavo Gómez e Estêvão comemoram gol do Palmeiras contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando encara o São Paulo, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. O Cerro Porteño, por sua vez, visita o Guaraní, pelo campeonato paraguaio, fora de casa.

✅ FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO 0 x 2 PALMEIRAS

4ª rodada — Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nueva Olla, em Assunção (PAR)

⚽ Gols: Estêvão (40' 1ºT / PAL) e Vitor Roque (47' 2ºT / PAL)

🟨 Cartões amarelos: Viera (CER); Bruno Fuchs, Richard Ríos e Lucas Evangelista (PAL)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

CERRO PORTEÑO (Técnico: Diego Martínez)

Martín Arias; Velázquez (Gómez), Quintana e Matías Perez; Alan Benítez, Piris da Motta, Wílder Viera, Carrizo (Sergio Araujo) e Rivas (Domínguez); Jonatán Torres e Iturbe (Aguayo).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Allan (Mayke); Estêvão (Raphael Veiga), Facundo Torrres (Paulinho) e Vitor Roque.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza;

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha.