Internacional acerta com técnico. Anúncio será nesta quarta (17)
Representantes do clube estiveram em Montevidéu para falar com Paulo Pezzolano
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional acertou com o técnico Paulo Pezzolano para 2026. Conforme antecipou o canal ESP e confirmou o Lance! ao longo da terça-feira (16), dois integrantes do Departamento de Futebol estiveram em Montevidéu para encaminhar os trâmites burocráticos e alinhavar o contrato. O anúncio oficial deve acontecer nesta quarta (17), em Porto Alegre. O treinador participa na quinta (18) de um evento relacionado ao futebol na capital Uruguaia.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Ainda não há detalhes do contrato de Pezzolano com o Colorado, informações que deve ser especificadas no anúncio oficial.
Internacional acerta com técnico
Conforme fontes contaram ao Lance!, Caco Sobrinho e Felipe Dallegrave viajaram para Montevidéu na terça para encaminhar a contratação de Pezzolano. O acordo entre o clube e o profissional foi fechado após reuniões ao longo da tarde. O anúncio deve ocorrer nesta quarta, prazo estipulado pelo presidente Alessandro Barcellos para fechar com um treinador.
Como técnico, o profissional de 42 anos teve passagem destaca pelo Cruzeiro. Ele assumiu a Raposa em 2022, no terceiro ano da equipe na Série B, e foi responsável pela campanha que levou a equipe de volta à Primeira Divisão, com a conquista do título, ficando à frente de Grêmio, Bahia e Vasco.
A carreira de Pezzolano
Pezzolano tem uma carreira de nove anos na casamata. Em 2016, ele assumiu o Torque-URU, clube pelo qual também atuou como jogador. Na sequência, comandou o Liverpool-URU e, entre 2019 e 2021, trabalhou no Pachuca-MEX. Após sua passagem por Belo Horizonte, comandou o Valladolid-ESP e o Watford-ING, de onde foi demitido em outubro.
Entre os atributos que pesaram a favor da escolha de Pezzolano estão a capacidade de trabalhar com as categorias de base e potencializar jovens atletas, o que é considerado importante para um Inter com limitações financeiras. No aspecto tático, o treinador valoriza equipes com posse de bola e intensa pressão para recuperação imediata após a perda.
- Matéria
- Mais Notícias