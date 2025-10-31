menu hamburguer
Futebol Nacional

Palmeiras x Flamengo: retrospecto aponta vantagem na final da Libertadores

Equipes se enfrentam no Estádio Monumental de Lima no dia 29 de novembro

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/10/2025
15:11
Atualizado há 2 minutos
Carrascal Flamengo Palmeiras
Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 29 de novembro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Palmeiras e Flamengo se enfrentam na final da Libertadores 2025 no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, e definirão o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, os rivais acumulam disputas recentes, e o retrospecto demonstra vantagem para o lado rubro-negro.

➡️ Palmeiras x Flamengo: como a final da Libertadores afeta o Brasileirão

Nos últimos dez jogos entre as equipes, os cariocas levaram a melhor em quatro oportunidades, enquanto os paulista venceram apenas duas. Na vitória alviverde mais recente — 1 a 0 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024 —, foi o Fla quem comemorou, já que se classificou pelo placar agregado de 2 a 1. Houve, ainda, quatro empates no período.

Em mata-mata, contudo, o equilíbrio prevalece. Além do torneio nacional, no qual o Flamengo avançou e se sagrou campeão no final, os clubes se enfrentaram na Supercopa do Brasil de 2023. Na ocasião, foi o Palmeiras quem levantou a taça após vencer por 4 a 3.

Últimos dez jogos entre Palmeiras e Flamengo

  • Flamengo 3 x 2 - Brasileirão 2025;
  • 0 x 2 Flamengo - Brasileirão 2025;
  • Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2024;
  • Palmeiras 1 x 0 - Copa do Brasil 2024;
  • Flamengo 2 x 0 - Copa do Brasil 2024;
  • Palmeiras 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 2024;
  • Flamengo 3 x 0 - Brasileirão 2023;
  • Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2023;
  • Palmeiras 4 x 3 - Supercopa do Brasil 2023;
  • Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2022.

Retrospecto por competições internacionais

Considerando apenas torneios internacionais, o recorte de disputas entre alviverdes e rubro-negros é menor. No duelo mais recente e importante, foi o Verdão quem celebrou ao derrotar o rival por 2 a 1 (na prorrogação) na final da Libertadores de 2021.

Contudo, em toda a história, os clubes se enfrentaram quatro vezes por competições internacionais. Além da decisão continental há quatro anos, eles se enfrentaram na final da Mercosul de 1999, com a equipe carioca vencendo o jogo de ida e conseguindo o empate na volta para levantar o troféu. Há, ainda, uma partida válida pelo hexagonal final do Torneio Charles Miller de 1955, também com vitória do Mais Querido.

Jogos entre Palmeiras e Flamengo por competições internacionais

  1. Palmeiras 2 x 1 - Final da Libertadores 2021;
  2. Palmeiras 3 x 3 Flamengo - Final da Mercosul 1999 (volta);
  3. Flamengo 4 x 3 - Final da Mercosul 1999 (ida);
  4. Flamengo 5 x 3 - Torneio Charles Miller 1955.

Palmeiras Flamengo Gustavo Gómez Samuel Lino
