Palmeiras x Flamengo: retrospecto aponta vantagem na final da Libertadores
Equipes se enfrentam no Estádio Monumental de Lima no dia 29 de novembro
Palmeiras e Flamengo se enfrentam na final da Libertadores 2025 no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, e definirão o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, os rivais acumulam disputas recentes, e o retrospecto demonstra vantagem para o lado rubro-negro.
➡️ Palmeiras x Flamengo: como a final da Libertadores afeta o Brasileirão
Nos últimos dez jogos entre as equipes, os cariocas levaram a melhor em quatro oportunidades, enquanto os paulista venceram apenas duas. Na vitória alviverde mais recente — 1 a 0 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024 —, foi o Fla quem comemorou, já que se classificou pelo placar agregado de 2 a 1. Houve, ainda, quatro empates no período.
Em mata-mata, contudo, o equilíbrio prevalece. Além do torneio nacional, no qual o Flamengo avançou e se sagrou campeão no final, os clubes se enfrentaram na Supercopa do Brasil de 2023. Na ocasião, foi o Palmeiras quem levantou a taça após vencer por 4 a 3.
Últimos dez jogos entre Palmeiras e Flamengo
- Flamengo 3 x 2 - Brasileirão 2025;
- 0 x 2 Flamengo - Brasileirão 2025;
- Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2024;
- Palmeiras 1 x 0 - Copa do Brasil 2024;
- Flamengo 2 x 0 - Copa do Brasil 2024;
- Palmeiras 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 2024;
- Flamengo 3 x 0 - Brasileirão 2023;
- Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2023;
- Palmeiras 4 x 3 - Supercopa do Brasil 2023;
- Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2022.
Retrospecto por competições internacionais
Considerando apenas torneios internacionais, o recorte de disputas entre alviverdes e rubro-negros é menor. No duelo mais recente e importante, foi o Verdão quem celebrou ao derrotar o rival por 2 a 1 (na prorrogação) na final da Libertadores de 2021.
Contudo, em toda a história, os clubes se enfrentaram quatro vezes por competições internacionais. Além da decisão continental há quatro anos, eles se enfrentaram na final da Mercosul de 1999, com a equipe carioca vencendo o jogo de ida e conseguindo o empate na volta para levantar o troféu. Há, ainda, uma partida válida pelo hexagonal final do Torneio Charles Miller de 1955, também com vitória do Mais Querido.
Jogos entre Palmeiras e Flamengo por competições internacionais
- Palmeiras 2 x 1 - Final da Libertadores 2021;
- Palmeiras 3 x 3 Flamengo - Final da Mercosul 1999 (volta);
- Flamengo 4 x 3 - Final da Mercosul 1999 (ida);
- Flamengo 5 x 3 - Torneio Charles Miller 1955.
