A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras será protagonizada por Andreas Pereira antes da final da Libertadores. A decisão vale muito para os dois lados, já que ambos buscam se tornar o primeiro tetracampeão continental brasileiro, e mais ainda para o meia. O duelo será reedição daquele vencido pelo Verdão em 2021, com remanescentes nas duas equipes. Um deles, porém, mudou de lado, justamente o vilão daquela ocasião.

Titular do Flamengo como segundo volante, Andreas fazia grande campanha na Libertadores de 2021, inclusive na final. No entanto, perdeu bola decisiva na prorrogação, gerando o gol do título palmeirense. O jogador voltou ao futebol inglês e até flertou com um retorno ao Rubro-Negro, sendo alvo de amor e ódio da torcida. O destino, porém, acabou sendo o Palmeiras, que pagou 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) ao Fulham para contratá-lo no meio deste ano.

Deyverson rouba bola de Andreas Pereira e marca gol do título do Palmeiras na Libertadores de 2021 (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

Fracasso ou redenção: muito em jogo para Andreas Pereira

É difícil imaginar tudo que passará na cabeça de Andreas Pereira antes da final, que será disputada em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. O atleta enfrenta a possibilidade de sair perdedor de dois duelos históricos entre os clubes, cada vez de um lado. Ou então, pode erguer o troféu para exorcizar de vez o fantasma da falha que marcou sua carreira.

É claro que um eventual título palmeirense irá gerar muitas brincadeiras da torcida, que já trata o meia como ídolo por ter "ajudado" o clube em 2021. No entanto, a história não é tão simples para Andreas Pereira. Em entrevista à "TNT Sports", em 2023, ele disse que aquela falha o levou "ao fundo do poço".

— Ficar em paz é difícil. Quando aconteceu, fiquei muito abalado. Falei muito com meu pai, minha mãe e minha esposa. O clube me ajudou muito, os jogadores, principalmente o David (Luiz), que falou muito comigo. Sempre tive um suporte porque eu estava no fundo do poço. O David falava comigo todos os dias, falava: "Bora, isso acontece, você estava bem". Sempre me dava umas palavras para me ajudar. O presidente, Spindel e o Marcos Braz ajudaram muito, e a torcida — contou.

Por outro lado, o meia tem mostrado tranquilidade em relação ao episódio desde sua chegada ao Palmeiras. Quando apresentado pela diretoria, afirmou que deixou o infortúnio no passado.

— O que aconteceu no passado, passou. São coisas normais, provocação de torcida é normal. Eu sou profissional e não fico vendo isso. Estou focado em estar aqui e me adaptar o mais rápido. Não ligo muito para essas coisas, quero mostrar meu futebol para a torcida fazendo gols, dando assistências e conquistando vitórias, que é o mais importante — respondeu em apresentação.

Andreas Pereira durante apresentação no Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Meia tem a confiança de Abel Ferreira

Na época da falha de Andreas Pereira, jornalistas noticiaram que Abel Ferreira identificou no jogador do Flamengo a dificuldade de receber a bola de costas, como na situação em que foi desarmado por Deyverson. Ainda assim, o técnico português sempre foi fã do futebol do ex-Fulham e apoiou sua chegada desde as primeiras especulações. Em coletiva, chegou a dizer que era o tipo de atleta que a diretoria nem precisava consultá-lo antes de contratar.

Agora do mesmo lado, os dois tiveram conexão instantânea. Andreas logo virou peça-fundamental no esquema de Abel Ferreira, que trabalha para aperfeiçoá-lo com seu conhecimento adquirido como adversário e parceiro. Atuando como primeiro volante, o ex-Flamengo foi fundamental para a vitória por 4 a 0 do Palmeiras sobre a LDU, revertendo a desvantagem de três gols da ida.

— O que o diferencia dos treinadores que eu já tive é o dia a dia. Ele é um treinador bem leve. Ele sabe a hora de cobrar, mas deixa todo mundo confortável para fazer o seu melhor dentro de campo. Foi algo que realmente fiquei surpreendido, pelo dia a dia e pela forma de abordar e falar com os jogadores. Motivar, principalmente. Acho que ele tem uma coisa que é muito especial, por estar aqui cinco anos com muito mérito, ganhando títulos — contou o atleta em entrevista ao "ge".

Após grande atuação, Andreas Pereira celebra classificação à final da Libertadores (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Portanto, se estiver em condições, a tendência é que o meia seja titular contra o ex-clube na final da Libertadores, protagonizando uma das várias histórias "de cinema" desta decisão.