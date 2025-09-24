menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras vira sobre o River Plate e é o primeiro brasileiro na semifinal da Libertadores

Semifinais serão disputadas nas últimas duas semanas de outubro

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 24/09/2025
23:26
Atualizado há 0 minutos
Vitor Roque Palmeiras
imagem cameraVitor Roque comemora gol (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras teve paciência para superar o nervosismo, conseguir a reação, virar o placar contra o River Plate e conseguir a vaga na semifinal da Libertadores. Com dois gols de Flaco López e um de Vitor Roque, o Verdão fez 3 a 1 no time argentino na noite desta quinta-feira (24), e agora espera o vencedor de LDU e São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, para saber quem será o seu adversário. O time equatoriano tem a vantagem pois venceu o jogo de ida por 2 a 0.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi intenso no Allianz Parque desde o apito inicial, com o Palmeiras exigindo grande defesa de Armani logo aos 2 minutos em chute forte de Piquerez, mas o River Plate abriu o placar aos 7 em bola parada bem executada.

Quintero cobrou falta da ponta esquerda, Khellven não conseguiu cortar na primeira trave, e Salas se antecipou a Flaco López para cabecear para a rede e colocar os argentinos em vantagem.

O Palmeiras respondeu rapidamente e quase empatou após Andreas Pereira cobrar escanteio na segunda trave, Murilo testar firme para baixo e obrigar Armani a fazer grande defesa para preservar o 1 a 0. A torcida mantinha o apoio incondicional, até para ajudar o Verdão a superar o nervosismo que tomava conta da equipe.

A partir daí, o Verdão passou a ter mais posse, mas encontrou dificuldades para infiltrar na defesa rival, enquanto os Millonarios perderam Portillo por lesão, ganharam experiência com a entrada de Enzo Pérez e apostaram em marcação forte e catimba para esfriar o jogo.

As reclamações palmeirenses com a arbitragem de Andres Matonte aumentaram na parte final da primeira etapa, e o clima ficou tenso nos acréscimos após lance capital em favor do River.

Castaño saiu cara a cara com Weverton, tentou o drible e foi desarmado pelo goleiro em intervenção precisa; na sequência, com o jogo parado, houve empurra-empurra entre Weverton e Galoppo, e ambos receberam cartão amarelo.

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras repetiu o roteiro do River Plate. Após jogada pela lateral, Vitor Roque cabeceou, Armani defendeu, mas o Tigrinho aproveitou o rebote e empatou o jogo aos 5 minutos.

O jogo ficou descontrolado. Marcelo Gallardo lançou o River Plate ao ataque, colocou Borja ao lado de Salas no comando do ataque partiu para o tudo ou nada, na tentativa de levar a partida para os pênaltis. Salas quase marcou na saída de Weverton, que também fez boa defesa em chute de Borja. Do outro lado, Vitor Roque e Piquerez viram Armani salvar o River. Mas o jogo era mais brigado, com confusões aqui e acolá, do que jogado.

Nos minutos finais, com as duas equipes apresentando bastante cansaço, os erros técnicos começaram a aparecer dos dois lados, com jogadores errando passes fáceis, o que deixava a partida ainda mais truncada.

Aos 41, Facundo Torres foi lançado nas costas da defesa do River e foi derrubado por Acuña. Pênalti, expulsão do argentino e gol da virada marcado por Flaco López. Era a senha para fazer o Allianz Parque explodir em festa. E Flaco queria mais. Aos 49, girou em cima da marcação e chutou de fora da área para selar a classificação do Verdão à semifinal.

FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 3 X 1 RIVER PLATE
QUARTAS DE FINAL - COPA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24/09/2025 - 21h30
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Salas, aos 7' do 1º T (RIV); Vitor Roque, aos 5' e Flaco López, aos 46' e 49' do 2º T (PAL)
🟨 Cartões amarelos: Weverton, Bruno Fuchs, Vitor Roque (PAL); Acuña, Salas (RIV)
🔴 Cartão vermelho: Acuña (RIV)
🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Andres Nievas (URU)
🏁VAR: Christian Ferreyra (URU)

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Khellven, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Facundo Torres) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)
Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero e Acuña; Portillo, Castaño e Galoppo (Borja); Quintero (Lencina), Nacho Fernández (Colidio) e Salas.

Palmeiras River
Salas disputa bola com Khellven e Gustavo Gómez (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
