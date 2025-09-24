Palmeiras vira sobre o River Plate e é o primeiro brasileiro na semifinal da Libertadores
Semifinais serão disputadas nas últimas duas semanas de outubro
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras teve paciência para superar o nervosismo, conseguir a reação, virar o placar contra o River Plate e conseguir a vaga na semifinal da Libertadores. Com dois gols de Flaco López e um de Vitor Roque, o Verdão fez 3 a 1 no time argentino na noite desta quinta-feira (24), e agora espera o vencedor de LDU e São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, para saber quem será o seu adversário. O time equatoriano tem a vantagem pois venceu o jogo de ida por 2 a 0.
Paramount prepara transmissão especial para São Paulo x LDU na Libertadores
Fora de Campo
Flamengo, Palmeiras ou São Paulo? Campeão da Libertadores conhece caminho no Mundial; veja
Futebol Internacional
LDU treina em CT de rival antes de decisão contra o São Paulo na Libertadores
São Paulo
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi intenso no Allianz Parque desde o apito inicial, com o Palmeiras exigindo grande defesa de Armani logo aos 2 minutos em chute forte de Piquerez, mas o River Plate abriu o placar aos 7 em bola parada bem executada.
Racing vence o Vélez novamente e é o primeiro semifinalista da Libertadores
Quintero cobrou falta da ponta esquerda, Khellven não conseguiu cortar na primeira trave, e Salas se antecipou a Flaco López para cabecear para a rede e colocar os argentinos em vantagem.
O Palmeiras respondeu rapidamente e quase empatou após Andreas Pereira cobrar escanteio na segunda trave, Murilo testar firme para baixo e obrigar Armani a fazer grande defesa para preservar o 1 a 0. A torcida mantinha o apoio incondicional, até para ajudar o Verdão a superar o nervosismo que tomava conta da equipe.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A partir daí, o Verdão passou a ter mais posse, mas encontrou dificuldades para infiltrar na defesa rival, enquanto os Millonarios perderam Portillo por lesão, ganharam experiência com a entrada de Enzo Pérez e apostaram em marcação forte e catimba para esfriar o jogo.
As reclamações palmeirenses com a arbitragem de Andres Matonte aumentaram na parte final da primeira etapa, e o clima ficou tenso nos acréscimos após lance capital em favor do River.
Castaño saiu cara a cara com Weverton, tentou o drible e foi desarmado pelo goleiro em intervenção precisa; na sequência, com o jogo parado, houve empurra-empurra entre Weverton e Galoppo, e ambos receberam cartão amarelo.
Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras repetiu o roteiro do River Plate. Após jogada pela lateral, Vitor Roque cabeceou, Armani defendeu, mas o Tigrinho aproveitou o rebote e empatou o jogo aos 5 minutos.
O jogo ficou descontrolado. Marcelo Gallardo lançou o River Plate ao ataque, colocou Borja ao lado de Salas no comando do ataque partiu para o tudo ou nada, na tentativa de levar a partida para os pênaltis. Salas quase marcou na saída de Weverton, que também fez boa defesa em chute de Borja. Do outro lado, Vitor Roque e Piquerez viram Armani salvar o River. Mas o jogo era mais brigado, com confusões aqui e acolá, do que jogado.
Nos minutos finais, com as duas equipes apresentando bastante cansaço, os erros técnicos começaram a aparecer dos dois lados, com jogadores errando passes fáceis, o que deixava a partida ainda mais truncada.
Aos 41, Facundo Torres foi lançado nas costas da defesa do River e foi derrubado por Acuña. Pênalti, expulsão do argentino e gol da virada marcado por Flaco López. Era a senha para fazer o Allianz Parque explodir em festa. E Flaco queria mais. Aos 49, girou em cima da marcação e chutou de fora da área para selar a classificação do Verdão à semifinal.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 3 X 1 RIVER PLATE
QUARTAS DE FINAL - COPA LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24/09/2025 - 21h30
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Salas, aos 7' do 1º T (RIV); Vitor Roque, aos 5' e Flaco López, aos 46' e 49' do 2º T (PAL)
🟨 Cartões amarelos: Weverton, Bruno Fuchs, Vitor Roque (PAL); Acuña, Salas (RIV)
🔴 Cartão vermelho: Acuña (RIV)
🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Andres Nievas (URU)
🏁VAR: Christian Ferreyra (URU)
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Khellven, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Facundo Torres) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)
Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero e Acuña; Portillo, Castaño e Galoppo (Borja); Quintero (Lencina), Nacho Fernández (Colidio) e Salas.
- Matéria
- Mais Notícias