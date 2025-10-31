Palmeiras x Flamengo: como a final da Libertadores afeta o Brasileirão

Palmeiras e Flamengo se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Verdão lidera com 62 pontos, um a mais que o Rubro-Negro, e ambos têm nove partidas a jogar; seis até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.

No último domingo (26), diante do Cruzeiro, jogo que antecedeu a volta contra a LDU, Abel Ferreira optou por mandar a campo o que de melhor tinha à disposição; no entanto, mesmo com o empate, o técnico palestrino substitiu destaques como Flaco López e Vitor Roque antes da metade do segundo tempo.

Já no sábado (25) Filipe Luís preservou alguns jogadores, como Alex Sandro e Léo Ortiz, na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza. Por outro lado, o discurso do Fla desde o início da temporada é que a prioridade do ano seria o Brasileirão.

Calendário de Palmeiras e Flamengo até a final da Libertadores

Calendário do Palmeiras

02/11 - Juventude (fora); 06/11 - Santos (casa); 09/11 - Mirassol (fora); 15/11 - Santos (fora); 19/11 - Atlético Mineiro (fora); 23/11 - Fluminense (casa).

Calendário do Flamengo

01/11 - Sport (casa);

05/11 - São Paulo (fora);

09/11 - Santos (casa);

15/11 - Sport (fora);

19/11 - Fluminense (fora);

23/11 - Red Bull Bragantino (casa).

Final brasileira afeta outros times no Brasileirão

Além da briga pelo título, o duelo entre Palmeiras e Flamengo afeta o restante da tabela do Brasileirão. A presença de dois brasileiros da decisão da Libertadores garante uma vaga a mais para o país na edição do torneio em 2026.

Como a presença atuais líderes no G-6 até o fim do Campeonato Brasileiro é praticamente garantida (99% de chance para cada segundo o "Infobola"), é provável que o sétimo colocado da liga nacional também se classifique à competição mais importante da América do Sul. Considerando a tabela atual, o Botafogo herdaria a vaga nas fases prévias. Além disso, o quinto colocado — hoje, o Bahia — iria direto para a fase de grupos.

Um novo time brasileiro na próxima Libertadores significa também uma vaga a mais para a Sul-Americana via Brasileirão. Antes, os classificados para o torneio iriam do sétimo ao 12º; com o título da Liberta garantido entre Palmeiras e Flamengo, o 13º da competição nacional também irá à Sula em 2026.