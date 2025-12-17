Conheça o calendário do Internacional para 2026
Com a divulgação da tabela base do Campeonato Brasileiro, já é possível montar uma agenda de jogos para que o torcedor possa se prepara para o próximo ano. Assim, o Lance! traz as datas já definidas para o Campeonato Gaúcho e Brasileirão, assim como as paradas para a Copa do Mundo dos EUA, México e Canadá e as Datas Fifa. Conheça o calendário do Internacional para 2026.
Como a competição nacional terminou no último dia 7, o Alvirrubro deu férias para os jogadores até dia 2 de janeiro, com o grupo se reapresentando no dia 3. Sem participação em torneios continentais e ainda sem definição se participara da Copa Sul-Sudeste, o Inter terá Gauchão, Brasileiro e Copa do Brasil.
- 3/1 – Reapresentação do grupo
- 10 ou 11/1 – Sábado ou domingo – Gauchão – Fase de grupos – Inter x Novo Hamburgo
- 14 ou 15/1 – Quarta ou quinta – Gauchão – Fase de grupos – Monsoon x Inter
- 17 ou 18/1 –Sábado ou domingo – Gauchão – Fase de grupos – Ypiranga x Inter
- 21 ou 22/1 – Quarta ou quinta – Gauchão – Fase de grupos – Inter x Inter-SM
- 24 ou 25/1 – Sábado ou domingo – Gauchão – Fase de grupos – Inter x Grêmio
- 28 ou 29/1 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 1ª rodada – Inter x Athlético-PR
- 1º/2 – Domingo – Gauchão – Fase de grupos – Caxias x Inter
- 4 ou 5/2 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 2ª rodada – Flamengo x Inter
- 11 ou 12/2 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 3ª rodada – Inter x Palmeiras
- 18/2 – Quarta – Copa do Brasil – Primeira fase (jogo único)
- 25/2 – Quarta – Copa do Brasil – Segunda fase (jogo único)
- 25 ou 26/2 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 4ª rodada – Remo x Inter
- 11 ou 12/3 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 5ª rodada – Atlético-MG x Inter
- 11/3 – Quarta – Copa do Brasil – Terceira fase (jogo único)
- 14 ou 15/3 – Sábado ou domingo – Brasileirão – 6ª rodada – Inter x Bahia
- 18 ou 19/3 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 7ª rodada –Santos x Inter
- 18/3 – Quarta – Copa do Brasil – Quarta fase (jogo único)
- 21, 22 ou 23/3 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 8ª rodada – Inter x Chapecoense
- 23 a 31/3 – Data Fifa
- 1º ou 2/4 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 9ª rodada – Inter x São Paulo
- 4, 5 ou 6/4 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 10ª rodada – Corinthians x Inter
- 11, 12 ou 13 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 11ª rodada – Inter x Grêmio
- 18, 19 ou 20 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 12ª rodada – Inter x Mirassol
- 22/4 – Quarta – Copa do Brasil – Quinta fase ida
- 24, 25 ou 27 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 13ª rodada – Botafogo x Inter
- 2, 3 ou 4/5 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 14ª rodada – Inter x Fluminense
- 9, 10 ou 11/5 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 15ª rodada – Coritiba x Inter
- 13/5 – Quarta – Copa do Brasil – Quinta fase volta
- 16, 17 ou 18/5 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 16ª rodada – Inter x Vasco
- 23, 24 ou 25/5 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 17ª rodada – Vitória x Inter
- 30 ou 31/5 ou 1º/6 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 18ª rodada – Bragantino x Inter
- 1 a 9/6 – Data Fifa
- 11/6 a 19/7 – Copa do Mundo
- 22 ou 23/7 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 19ª rodada – Inter x Cruzeiro
- 25, 26 ou 27/7 - Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 20ª rodada – Athlético-PR x Inter
- 29 ou 30/7 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 21ª rodada – Inter x Flamengo
- 2/8 – Domingo – Copa d Brasil – Oitavas de final ida
- 5/8 – Quarta – Copa do Brasil – Oitavas de final volta
- 8, 9 ou 10/8 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 22ª rodada – Palmeiras x Inter
- 15, 16 ou 17/8 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 23ª rodada – Inter x Remo
- 22, 23 ou 24 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 24ª rodada – Inter x Atlético-MG
- 26/8 – Quarta – Copa do Brasil – Quartas de final ida
- 29, 30 ou 31/8 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 25ª rodada – Bahia x Inter
- 2/9 – Quarta – Copa do Brasil – Quartas de final volta
- 5, 6 ou 7/9 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 26ª rodada – Inter x Santos
- 12, 13 ou 14/9 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 27ª rodada – Chapecoense x Inter
- 19, 20 ou 21/9 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 28ª rodada – São Paulo x Inter
- 22/9 a 6/10 – Data Fifa
- 7 ou 8/10 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 29ª rodada – Inter x Corinthians
- 10 11 ou 12 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 30ª rodada – Grêmio x Inter
- 17, 18 ou 19 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 31ª rodada – Mirassol x Inter
- 24, 25 ou 26/10 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 32ª rodada – Inter x Botafogo
- 28 ou 29/10 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 33ª rodada – Fluminense x Inter
- 1º/11 – Domingo – Copa do Brasil – Semifinal ida
- 4 ou 5/11 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 34ª rodada – Inter x Coritiba
- 8/11 – Domingo – Copa do Brasil – Semifinal volta
- 9 a 17/11 – Data Fifa
- 18 ou 19/11 – Quarta ou quinta – Brasileirão – 35ª rodada – Vasco x Inter
- 21, 22 ou 23/11 – Sábado, domingo ou segunda – Brasileirão – 36ª rodada – Inter x Vitória
- 28 ou 29/11 – Sábado ou domingo – Brasileirão – 37ª rodada – Inter x Bragantino
- 2/12 – Quarta – Brasileirão – 38ª rodada – Cruzeiro x Inter
- 6/12 – Domingo – Copa do Brasil – Final (jogo único)
