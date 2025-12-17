É preciso falar sobre o Vasco. Não apenas pela classificação à final da Copa do Brasil, mas pelo que esse momento expõe sobre coragem, risco e sentimento por um clube que, há mais de vinte anos, convive com a instabilidade como estado quase permanente. Entre os grandes do país, poucos atravessaram algo semelhante. Talvez apenas o Corinthians, ainda assim em um contexto histórico, econômico e midiático completamente distinto.

continua após a publicidade

Fernando Diniz assumiu um desafio que poucos aceitariam. Chegou em meio à pressão de um ambiente politicamente desgastado, juridicamente incerto e com um elenco emocionalmente fragilizado. Sua influência sobre os grupos que lidera vai além do modelo de jogo. Diniz impõe responsabilidade coletiva, sustenta ideias mesmo sob crítica intensa e protege o elenco em campanhas marcadas por altos e baixos, como foi o Brasileiro. Sustentar convicções nesse cenário significa, na prática, aceitar o risco de se expor ao erro em praça pública. Blindar um grupo nessas condições não é discurso, é trabalho diário. Mais uma final no currículo não é acaso. É consistência. Diniz consolida, com fatos, seu espaço entre os nomes fortes do futebol brasileiro.

Fernando Diniz aceitou desafio no Vasco que muitos não aceitariam (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Falar do presidente Pedrinho exige precisão. Não se trata apenas de coragem institucional. Trata-se de patrimônio pessoal. Comprometer bens próprios para manter o Vasco vivo não é gesto simbólico, é risco real. Em um clube atravessado por mais de duas décadas de crises financeiras, políticas e esportivas, seguir operando já seria um feito relevante. Mas ele foi além. Encarou dificuldades, buscou parceiros, delegou a pessoas de confiança e assumiu uma liderança que carrega paralelos claros com sua carreira como atleta: talento, responsabilidade e a capacidade de resistir, mesmo quando o corpo e o contexto impõem limites. O clube, enquanto instituição, vive um momento que dialoga com 2011. Naquele ano, a Copa do Brasil representou alento e identidade em um período já turbulento. Não resolveu tudo, e a história mostra isso com clareza. Que esta nova final sirva, ao menos, como marco de pacificação política e amadurecimento institucional. O Vasco precisa urgentemente trocar conflitos internos por projeto. Nada disso, evidentemente, substitui a necessidade de estrutura, governança e sustentabilidade. Finalizar a questão sobre a SAF do clube é mandatório para o futuro do clube.

continua após a publicidade

Vasco venceu a Copa do Brasil em 2011

E há a torcida. Talvez o ativo mais testado do futebol brasileiro. Poucos clubes exigiram tanto emocionalmente de sua gente e devolveram tão pouco por tanto tempo. Ainda assim, o sentimento nunca parou. Ele se fortalece a cada jogo, a cada arquibancada cheia, a cada prova de fidelidade. O vascaíno não apenas apoia. Ele resiste. E resistência, no futebol, é a forma mais profunda de identidade.

➡️ Gestão Esportiva na Prática: leia todas as colunas

Permito-me um registro pessoal. Há mais de vinte anos, morei literalmente embaixo das arquibancadas do Gigante da Colina. Ali, participei ativamente da concepção, aprovação e implantação do Colégio Vasco da Gama, o primeiro colégio dentro de um grande clube brasileiro. Um projeto educacional pioneiro e motivo legítimo de orgulho do torcedor. Entre seus alunos estava Philippe Coutinho, hoje um dos líderes deste elenco. A vida, às vezes, conecta pontos individuais para explicar histórias coletivas.

continua após a publicidade

A final não é o título. A história não acabou. Vasco da Gama ainda navega por águas instáveis. Ganhar ou perder terá consequências. Mas, depois de muito tempo, há comando, propósito e gente disposta a pagar o preço da travessia.

Gestão Esportiva na Prática: veja mais publicações

Felipe Ximenes escreve sua coluna no Lance! todas as quartas-feiras. Confira outras postagens do colunista:

➡️2025 está chegando ao fim. Quem não entendeu, já está atrasado para 2026

➡️O tetra que nasceu em 2012

➡️O lado invisível da voz do torcedor

➡️O torcedor no centro do jogo

➡️ Espanholização reflete trabalho duro de Palmeiras e Flamengo?