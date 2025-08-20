Com chuva de papel no Beira-Rio, Flamengo vence Internacional e avança na Libertadores
Rubro-Negro, que abre as quartas de final no Maracanã, encara o Estudiantes na próxima fase
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0 na Libertadores e confirmou a classificação às quartas de final na noite desta quarta-feira (20). Se antes de a bola rolar o Colorado fez chover papel picado no Beira-Rio, com a bola em jogo quem liderou o show foi a dupla Arrascaeta e Pedro, que balançou a rede do gol de Rochet. No jogo de ida, a equipe de Filipe Luís venceu o Colorado por 1 a 0 no Maracanã. Ou seja, 3 a 0 no placar agregado.
Relacionadas
- Fora de Campo
Torcedores reagem a falha em Internacional x Flamengo: ‘Péssimo momento’
Fora de Campo20/08/2025
- Futebol Nacional
Internacional x Flamengo: atraso por papel picado gera punições?
Futebol Nacional20/08/2025
- Fora de Campo
Festa de torcedores do Inter antes de jogo com Flamengo repercute: ‘Ninguém supera’
Fora de Campo20/08/2025
Com o resultado, o Flamengo pegará o Estudiantes-ARG nas quartas de final. O time argentino passou pelo Cerro Porteño-PAR após vencer por 1 a 0 na ida, em Assunção, e empatar por 0 a 0, em La Plata. A primeira partida é no Brasil e segunda na Argentina.
➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Como foi o jogo
O atraso para o início da partida não atrapalhou o Flamengo, que dominou o primeiro tempo (62% de posse de bola). A equipe de Filipe Luís usou e abusou das triangulações, principalmente pelo lado direito, com Varela, Plata e Bruno Henrique. Foi desse lado, aliás, que começou a jogada do primeiro gol rubro-negro, aos 27 minutos. De três dedos, Bruno Henrique tocou para Samuel Lino, que cortou para dentro e finalizou. No rebote de Rochet, Gonzalo Plata, com calma e grande visão de jogo, ajeitou, de cabeça, a bola para Arrascaeta, que estufou a rede.
Mesmo atrás no marcador e precisando diminuir a diferença de dois gols no placar agregado, o Internacional não conseguiu sair para o jogo. Foram apenas duas finalizações coloradas, contra seis rubro-negras. Em resumo, os donos da casa pouco produziram no primeiro tempo, e não foram capazes de conter o ímpeto do Flamengo.
Segundo tempo começa com mais pressão do Flamengo contra o Internacional
O Flamengo voltou do intervalo com a mesma voltagem do primeiro tempo, empurrando o Internacional, acanhado, para o campo de defesa. Logo aos quatro minutos, Saúl, de cabeça, obrigou o goleiro do time mandante a fazer uma grande defesa. Na sobra, foi a vez de Léo Ortiz levar perigo ao gol adversário. Diante deste cenário, o técnico Roger Machado optou por fazer mudanças, colocando Borré, Carbonero e Vitinho em campo. Em resposta, Filipe Luís chamou Pedro para entrar no lugar de Bruno Henrique.
O Internacional cresceu na partida nos últimos minutos. Borré chegou a mandar a bola na trave do gol de Rossi. Mas foi o Flamengo que voltou a balançar a rede. Aos 43', Pedro, com assistência de Léo Pereira, carimbou a classificação rubro-negra.
Três vitórias seguidas do Flamengo no confronto
Além dos dois jogos das oitavas da Libertadores, o Flamengo ganhou, durante essas partidas, o confronto pelo Brasileirão. Ou seja, foram três vitórias consecutivas, com seis gols marcados pelo time rubro-negro (apenas um sofrido).
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 0X2 FLAMENGO
OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES – JOGO DE VOLTA
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto de 2025, às 21h30min (de Brasília);
📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gol: Arrascaeta, 27'/1°T (0-1) e Pedro, 43'/2°T (0-2)
🟨 Cartões amarelos: Juninho e Bernabei (INT); Varela (FLA)
💸 Renda: R$ 1.816.062,00
🧑🤝🧑 Público presente: 43.581
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez (Johan Carbonero), Bruno Tabata (Borré) e Alan Patrick; Wesley (Vitinho) e Ricardo Mathias (Valencia).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata (Wallace Yan), Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustín Berisso (URU)
🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias