Palmeiras vence o River Plate fora de casa e abre vantagem na Libertadores
Verdão ignora pressão fora de casa nos 45 minutos iniciais, segura avalanche adversária na segunda etapa e volta a São Paulo com vantagem no placar agregado
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras de Abel Ferreira joga a Libertadores como poucos. Fora de casa, o Verdão venceu o River Plate por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (17), em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Os gols foram marcados por Gustavo Gómez e Vitor Roque, na primeira etapa, e por Martínez Quarta, nos minutos finais do segundo tempo.
+ Flamengo, Palmeiras, São Paulo? Vidente crava campeão da Libertadores
Com o resultado, o Verdão retorna a São Paulo com um gol de vantagem no placar agregado e pode empatar no jogo de volta que, ainda assim, garante vaga na semifinal da competição continental.
Como foi o jogo?
A primeira etapa foi marcada por amplo domínio do Palmeiras, que voltou a demonstrar sua força na Copa Libertadores. Os mais de 80 mil torcedores no Monumental não foram capazes de frear a equipe de Abel Ferreira, acostumada a desafios longe do Allianz Parque.
Logo aos cinco minutos, Andreas Pereira acertou cruzamento na medida para o capitão Gustavo Gómez abrir o placar. Na sequência, foi a vez de Khellven, um dos principais destaques do primeiro tempo, roubar a bola na intermediária ofensiva e conectar passe com Flaco López, responsável por encontrar Vitor Roque, autor do segundo gol alviverde no Monumental.
Já os minutos finais foram marcados por um tímido domínio do River Plate, que tentava diminuir o prejuízo na eliminatória. Apesar das trocas de posse e da torcida visitante vibrante, o Palmeiras foi o dono absoluto da primeira etapa.
Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras retornou para a segunda etapa com a missão de segurar a vantagem, mas viu o River Plate controlar as ações dentro do Monumental, que passou a empurrar o time dentro de campo.
Minutos antes dos acréscimos, Martínez Quarta chutou de fora da área e, após desvio em Piquerez, a bola acabou no fundo do gol defendido por Weverton. Os minutos finais, por sua vez, foram marcados por muita pressão argentina, mas sem eficácia. Placar final: 2 a 1 para o Palmeiras.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
O que vem por aí?
O Palmeiras enfrenta o Fortaleza no próximo sábado (20), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Quatro dias depois, volta a campo em casa para encarar o River Plate, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores.
✅ FICHA TÉCNICA
RIVER PLATE X PALMEIRAS
IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina;
⚽ Gols: Gustavo Gómez e Vitor Roque (PAL); Martínez Quarta (RIV)
🟨Cartão Amarelo: Paulo Díaz, Rivero, Montiel e Acuña (RIV); Lucas Evangelista, Weverton, Facundo Torres e Aníbal Moreno (PAL);
🟥Cartão Vermelho: -
🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN);
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN);
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN).
RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)
Armani; Paulo Díaz (Martínez Quarta), Portillo e Rivero; Montiel, Enzo Pérez (Quintero), Acuña, Fernández (Lencina) e Castaño; Driussi (Colidio) e Salas (Borja).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista (Allan) e Andreas Pereira (Veiga); Felipe Anderson (Bruno Fuchs), Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias