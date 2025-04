Ríos vai de herói a vilão na vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño na Libertadores

O Palmeiras segue 100% na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (9), a equipe derrotou o Cerro Porteño por 1 a 0, no Allianz Parque, e abriu vantagem na liderança do grupo G da Copa Libertadores. Richard Ríos, nos minutos finais do primeiro tempo, marcou o único gol do confronto.

Com o resultado, o Verdão chegou aos seis pontos , enquanto o rival segue com três, mesma pontuação do Bolívar. O Sporting Cristal, por sua vez, segue zerado.

Como foi o jogo?

O Palmeiras dominou as ações nos primeiros minutos e criou diversas oportunidades para abrir o placar no Allianz Parque, mas pecou tanto nas finalizações quanto no último passe. Aos poucos, o Cerro Porteño conseguiu equilibrar o controle do meio de campo e passou a ameaçar em contra-ataques.

Aos 11 minutos, Raphael Veiga sentiu uma lesão no ombro direito e precisou ser substituído. Para o seu lugar, Abel Ferreira optou pela entrada de Felipe Anderson.

Impedido pela falta de velocidade nas reposições de Weverton, o público no Allianz Parque começou a cobrar mais intensidade do time. No entanto, nos minutos finais da partida, o Verdão conseguiu abrir o placar em uma ótima jogada coletiva. Após marcar, Richard Ríos fez gesto pedindo silêncio à torcida. Estêvão, nos acréscimos, teve a chance de ampliar o marcador, mas parou em uma boa defesa de Gatito Fernández.

A volta do intervalo foi marcada por protestos da torcida do Palmeiras contra o colombiano, vaiado toda vez que dominava a bola: "Oh Rios, presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão".

Assim como nos primeiros 45 minutos, o Palmeiras seguiu ditando o ritmo do jogo e sofreu pouco defensivamente. Em uma disputa no corpo, Vitor Roque superou o defensor do Cerro Porteño, saiu cara a cara com Gatito Fernández e marcou o segundo gol. No entanto, a arbitragem, após revisão do VAR, anulou o gol por impedimento do camisa 9.

Aos 40 minutos, Ríos pediu desculpas ao público presente e deixou o campo para a entrada de Aníbal Moreno, em meio a um misto de vaias e aplausos. Flaco López ainda teve duas oportunidades para ampliar o placar, mas desperdiçou as chances.

Vitor Roque durante partida do Palmeiras contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (12), quando recebe o Corinthians, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. No mesmo dia, o Cerro Porteño encara o Sportivo Luqueño, em casa, pela campeonato paraguaio.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 CERRO PORTEÑO

2ª rodada - Fase de Grupos - Copa Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gol: Richard Ríos (40'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Abel Ferreira (PAL); Piris da Mota, Morel e Diego Martínez (CCP)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Facundo Torres (Allan), Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

CERRO PORTEÑO (Técnico: Diego Martínez)

Gatito Fernández; Alan Benítez, Velázquez, Morel e Guillermo Benítez; Piris da Mota, Gáston Giménez, Rodrigo Gómez (Iturbe) e Wílder Vieira (Corrizo); Aguayo (Quintana) e Jonatán Torres.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Leon (COL)

🖥️VAR: Carlos Orbe (EQU)