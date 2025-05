Flamengo vence LDU no Maracanã e fica perto da classificação na Libertadores

O Flamengo venceu a LDU, do Equador, por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. No Maracanã, Léo Ortiz e Luiz Araújo marcaram os gols. Com a vitória, a equipe de Filipe Luís, segunda colocada, depende apenas de si para avançar às oitavas de final da competição.

Na última rodada, quando recebe o Deportivo Táchira no Maracanã, o Rubro-Negro, com oito pontos (empatado com a LDU, mas com vantagem no saldo de gols), precisará de uma vitória simples para carimbar a classificação. O Central Córdoba lidera o grupo com 11 pontos.

Como foi o jogo entre Flamengo e LDU pela Libertadores

O primeiro tempo contou com um verdadeiro domínio rubro-negro. Com o apoio de um Maracanã lotado, o Flamengo empurrou a LDU para o campo defensivo e controlou as ações do primeiro tempo. A equipe de Filipe Luís abriu o placar aos nove minutos. Em jogada de bola parada, Léo Ortiz, de cabeça, testou para o fundo da rede. Foram pelo menos três grandes chances de gol para a equipe mandante nos primeiros 15 minutos de jogo.

Léo Ortiz comemora gol contra LDU pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

O sistema ofensivo rubro-negro esteve em grande noite, com muita intensidade e objetividade. Michael foi quem destoou. O camisa 30 teve muitos erros de passe e também de decisão.

A primeira chegada da LDU ao ataque foi aos 36 minutos, mas sem perigo. Isso demonstra o quanto o Flamengo tomou conta da partida nos primeiros 45'. O time brasileiro teve 68% de posse de bola e 13 finalizações (4 no gol)

Segundo tempo

O Flamengo voltou do intervalo com o mesmo ímpeto, sem diminuir a intensidade. Foi assim que Luiz Araújo, aos 9', ampliou o marcador. Pensando em aumentar o saldo de gols, o técnico Filipe Luís, logo após o tento, colocou Pedro e Cebolinha em campo.

Em desvantagem, a LDU começou a sair para o jogo, mas sem muito sucesso. Enquanto isso, o Flamengo, que diminuiu o ritmo já na reta final, buscou as jogadas de contra-ataques. Nos acréscimos, Wallace Yan, sozinho, errou passe para Pedro, que estava livre no meio e ficaria cara a cara com o goleiro. Seria o terceiro gol rubro-negro.

Maracanã lotado

A torcida do Flamengo fez bonito e lotou o Maracanã nesta quinta. 65.831 torcedores estiveram no estádio para apoiar a equipe.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O que vem por aí para Flamengo e LDU

Na última rodada da Libertadores, o Flamengo recebe o Deportivo Táchira, da Venezuela, no Maracanã. Já a LDU enfrenta, também em casa, o Central Córdoba, da Argentina.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2X0 LDU

5ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Léo Ortiz, 9'/1°T (1-0), Luiz Araújo, 9'/2°T (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA); Minda, Cornejo e Adé (LDU)

🟥 Cartão vermelho: -

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; De la Cruz (Évertton Araújo), Gerson, Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Matheus Gonçalves), Michael (Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro).

LDU (Técnico: Pablo Sánchez)

Gonzalo Valle; Daniel de la Cruz (José Quintero), Ricardo Adé, Gian Franco Allala e Leonel Quiñónez; Kevin Minda (Villamil), Carlos Gruezo e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray (Melvin Díaz), Álex Arce (Michael Estrada) e Alexander Alvarado (Lautaro Pastrán).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL);

🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL);

🖥️ VAR: Heider Castro (COL).

