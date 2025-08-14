Palmeiras atropela Universitario com brilho de Flaco e encaminha vaga na Libertadores
Atacante argentino marcou duas vezes e liderou a vitória do Verdão no Peru
O Palmeiras venceu o Universitario por 4 a 0, fora de casa, e encaminhou a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. Gustavo Gómez (de pênalti), Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque marcaram os gols do Alviverde, que leva a vantagem para selar a vaga no Allianz Parque.
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Botafogo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, recebe o Universitario, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
Como foi o jogo?
Sem sentir a pressão no Estádio Monumental, o Palmeiras dominou o Universitario na primeira etapa e mostrou sua força diante dos adversários sul-americanos. Aos sete minutos, o capitão Gustavo Gómez abriu o placar em cobrança de pênalti, como um presságio do que a equipe de Abel Ferreira apresentaria em Lima.
Na sequência, foi a vez da inédita dupla de ataque, formada por Flaco López e Vitor Roque, dar show. Em linda tabelinha, o argentino saiu livre dentro da área adversária e marcou o segundo gol do Verdão na partida.
Totalmente adaptado ao novo clube, Vitor Roque recebeu lançamento, venceu a disputa com a defesa adversária e bateu forte para vencer o goleiro rival, ampliando a vantagem do Palmeiras fora de casa. Nos minutos finais, o Verdão teve algumas oportunidades para marcar, mas pecou nas finalizações.
Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras voltou para a segunda etapa com a mesma intensidade dos minutos iniciais e pressionou novamente o adversário. Entre erros e acertos, a equipe segurou o ímpeto do Universitario e chegou ao quarto gol com Flaco López, novidade entre os titulares na noite.
Com a vaga encaminhada, Abel Ferreira optou por rodar o elenco alviverde e promoveu a saída da dupla de ataque, com as entradas de Luighi e Allan. Sem riscos, o Alviverde administrou o ritmo nos minutos finais e retorna ao Brasil com vantagem de quatro gols no placar agregado.
O que vem por ai?
UNIVERSITARIO 0 X 4 PALMEIRAS
COPA LIBERTADORES - IDA - OITAVAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 14 de agosto - 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Monumental, em Lima (PER);
🥅 Gols: Gustavo Gómez, Flaco López (2x) e Vitor Roque (PAL);
🟨 Cartões amarelos: Andy Polo (UNI); Mauricio (PAL);
🔴 Cartão vermelho: Riveros (UNI);
🟨 Árbitro: Facundo Tello;
⚽ ESCALAÇÕES
UNIVERSITARIO (Técnico: Jorge Fossati)
Britos; Corzo, Riveros e Di Benedetto; Andy Polo, Ureña (Murrugarra), Pérez Guedes (Carabalí), Concha (Jesús Castillo) e Inga; Edison Flores e Valera (Churín).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno) e Mauricio (Facundo Torres); Ramón Sosa (Felipe Anderson), Vitor Roque (Allan) e Flaco López (Luighi).
Tudo sobre
