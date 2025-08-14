menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras atropela Universitario com brilho de Flaco e encaminha vaga na Libertadores

Atacante argentino marcou duas vezes e liderou a vitória do Verdão no Peru

imagem cameraFlaco López comemora gol marcado com a camisa do Palmeiras (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 14/08/2025
23:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras venceu o Universitario por 4 a 0, fora de casa, e encaminhou a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. Gustavo Gómez (de pênalti), Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque marcaram os gols do Alviverde, que leva a vantagem para selar a vaga no Allianz Parque.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Botafogo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, recebe o Universitario, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Como foi o jogo?

Sem sentir a pressão no Estádio Monumental, o Palmeiras dominou o Universitario na primeira etapa e mostrou sua força diante dos adversários sul-americanos. Aos sete minutos, o capitão Gustavo Gómez abriu o placar em cobrança de pênalti, como um presságio do que a equipe de Abel Ferreira apresentaria em Lima.

Na sequência, foi a vez da inédita dupla de ataque, formada por Flaco López e Vitor Roque, dar show. Em linda tabelinha, o argentino saiu livre dentro da área adversária e marcou o segundo gol do Verdão na partida.

Totalmente adaptado ao novo clube, Vitor Roque recebeu lançamento, venceu a disputa com a defesa adversária e bateu forte para vencer o goleiro rival, ampliando a vantagem do Palmeiras fora de casa. Nos minutos finais, o Verdão teve algumas oportunidades para marcar, mas pecou nas finalizações.

Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras voltou para a segunda etapa com a mesma intensidade dos minutos iniciais e pressionou novamente o adversário. Entre erros e acertos, a equipe segurou o ímpeto do Universitario e chegou ao quarto gol com Flaco López, novidade entre os titulares na noite.

Com a vaga encaminhada, Abel Ferreira optou por rodar o elenco alviverde e promoveu a saída da dupla de ataque, com as entradas de Luighi e Allan. Sem riscos, o Alviverde administrou o ritmo nos minutos finais e retorna ao Brasil com vantagem de quatro gols no placar agregado.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, durante partida contra o Universitario, do Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

O que vem por ai?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Botafogo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, recebe o Universitario, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

UNIVERSITARIO 0 X 4 PALMEIRAS
COPA LIBERTADORES - IDA - OITAVAS DE FINAL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 14 de agosto - 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Monumental, em Lima (PER);
🥅 Gols: Gustavo Gómez, Flaco López (2x) e Vitor Roque (PAL);
🟨 Cartões amarelos: Andy Polo (UNI); Mauricio (PAL);
🔴 Cartão vermelho: Riveros (UNI);
🟨 Árbitro: Facundo Tello;

⚽ ESCALAÇÕES

UNIVERSITARIO (Técnico: Jorge Fossati)
Britos; Corzo, Riveros e Di Benedetto; Andy Polo, Ureña (Murrugarra), Pérez Guedes (Carabalí), Concha (Jesús Castillo) e Inga; Edison Flores e Valera (Churín).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno) e Mauricio (Facundo Torres); Ramón Sosa (Felipe Anderson), Vitor Roque (Allan) e Flaco López (Luighi).

