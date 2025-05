Palmeiras vence com gol de Estêvão e garante campanha perfeita na Libertadores

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 6 a 0, na noite desta quarta-feira (28), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Estêvão, em noite de despedida, Flaco López (duas vezes), Raphael Veiga, Paulinho e Facundo Torres anotaram os gols do Verdão, que segue com 100% de aproveitamento na competição.

Classificada, a equipe comandada por Abel Ferreira agora aguarda sorteio realizado pela Conmebol para conhecer seu adversário nas oitavas de final. Os peruanos fecham na última colocação e sem vaga para a Sul-Americana.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo avassalador do Palmeiras no Allianz Parque. Já classificado, o Verdão dominou o rival e não encontrou dificuldades para abrir vantagem no marcador. Estêvão, em clima de despedida, foi o grande destaque.

Antes da bola rolar, o atacante recebeu homenagens da presidente Leila Pereira e do coordenador da base, João Paulo Sampaio. Ovacionado pela torcida, correspondeu dentro de campo — com um golaço e na criação de jogadas.

Aos 31 minutos, Estêvão recebeu ótimo lançamento de Aníbal Moreno, partiu com liberdade pela ponta, invadiu a área e chutou cruzado, sem chances para o goleiro adversário. Na sequência, foi a vez de Flaco López brilhar. Primeiro, o centroavante marcou o segundo gol do Verdão com uma cavadinha. Minutos depois, aproveitou cruzamento rasteiro de Mauricio para balançar a rede novamente e anotar o terceiro do Palmeiras, que não encontrou resistência.

Três vira, seis acaba. O domínio do Palmeiras seguiu nos 45 minutos finais, com o time peruano completamente perdido em campo.

Raphael Veiga marcou o quarto gol em cobrança de falta. Na sequência, Paulinho balançou as redes pela primeira vez, após assistência de Allan. Facundo Torres saiu do banco e anotou o sexto, encerrando o placar para o Alviverde, um dos principais favoritos ao título da competição.

Estêvão comemora gol do Palmeiras diante do Sporting Cristal (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando encara o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão. Os visitantes, por sua vez, enfrentam o Deportivo Garcilaso, em casa, pelo Campeonato Peruano.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 6 x 0 SPORTING CRISTAL

6ª rodada — Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

⚽ Gols: Estêvão (31' 1ºT), Flaco López (38' 1ºT), Flaco López (47' 1ºT), Raphael Veiga (18' 2ºT), Paulinho (25' 2ºT) e Facundo Torres (35' 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Flaco López (PAL); Távara e Pósito (SCR)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga (Luighi); Mauricio (Facundo Torres), Estêvão (Allan) e Flaco López (Paulinho).

SPORTING CRISTAL (Técnico: Paulo Autuori)

Enríquez; Chávez (Pósito), Gutiérrez e Romero; Pretell (Misael Sosa), Cabellos, Tavara e Vásquez; Pacheco (Wisdom), Gonzáles e Ávila (Cauteruccio).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

🚩 Assistentes: Jhon León (COL) e David Fuentes (COL)