Palmeiras sobrevive, vence Bolívar e mantém campanha perfeita na Libertadores

O Palmeiras sobreviveu à altitude e venceu o Bolívar por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Hernando Siles, e manteve a campanha perfeita na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Flaco López, Estêvão e Maurício marcaram os gols do Verdão, enquanto Fábio Gomes, duas vezes, descontou para os donos da casa.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chega aos nove pontos e segue na liderança do Grupo G. O Bolívar permanece com três e aguarda o duelo entre Cerro Porteño e Sporting Cristal para saber sua colocação ao fim da rodada.

Como foi o jogo?

Mesmo com uma escalação mais conservadora para enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz, o Palmeiras foi superior no primeiro tempo. O Verdão criou as principais chances de gol e conseguiu controlar o ritmo da partida, evitando desgastes físicos.

Apesar da linha média de marcação posicionada próxima ao meio de campo, Flaco López pressionou o zagueiro adversário, aproveitou uma falha na saída de bola, ficou cara a cara com Lanzillotta, driblou o goleiro e abriu o placar no estádio Hernando Siles.

Nos minutos finais, Flaco partiu com a bola dominada a partir da intermediária ofensiva, em lance de superioridade numérica, e encontrou Facundo Torres. O uruguaio rolou para Estêvão, que, com o gol aberto, só completou para ampliar a vantagem alviverde.

Logo na sequência, Facundo Torres acertou a trave e perdeu a chance de encaminhar a vitória ainda no primeiro tempo. O Bolívar levou perigo apenas uma vez, quando Robson Matheus, ex-jogador do Palmeiras, cabeceou para boa defesa de Weverton.

Se o primeiro tempo foi de controle alviverde, a etapa final teve domínio do Bolívar. Após criar algumas oportunidades de perigo, Fábio Gomes, de cabeça, diminuiu a diferença. Pouco depois, voltou a balançar as redes e deixou tudo igual no placar.

Nesse intervalo, Estêvão sentiu um desconforto e precisou ser substituído pela comissão técnica. Apesar da pressão dos mandantes, o Verdão retomou a liderança do marcador com Maurício, que havia entrado justamente no lugar do camisa 41.

Mesmo com a blitz dos bolivianos nos minutos finais, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado e deixou La Paz com os três pontos.

Flaco López abriu o placar para o Palmeiras sobre o bolívar, fora de casa, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

O que vem por aí?

No dia 7 de maio, o Palmeiras visita o Cerro Porteño, no Paraguai, em busca de sacramentar a classificação às oitavas de final. No mesmo dia, o Bolívar vai até o Peru encarar o Sporting Cristal. Ambas as partidas são válidas pela quarta rodada da fase de grupos.

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR 2 x 3 PALMEIRAS

3ª rodada — Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Hernando Siles, em La Paz (BOL);

⚽ Gols: Flaco López (18' 1ºT), Estêvão (44' 1ºT), Fábio Gomes (11' 2ºT e 23' 2ºT) e Maurício (27' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Felipe Anderson (PAL)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

BOLÍVAR (Técnico: Flavio Robatto)

Lanzillotta; Yomar Rocha (Saavedra), Jesús Segredo, Quinteros e Ervin Vaca; Justiniano, Robson Matheus (Jhon Velásquez) e Ramiro Vaca; Melgar (Romero), Fábio Gomes e Pato Rodríguez.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Felipe Anderson), Gustavo Gómez e Piquerez; Vanderlan (Benedetti), Emiliano Martínez (Allan) e Aníbal Moreno; Facundo Torres (Lucas Evangelista), Estêvão (Maurício) e Flaco López.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yael Falcón

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Gabriel Chade