Ríos marca nos acréscimos, e Palmeiras vence Sporting Cristal pela Libertadores

O Palmeiras marcou marcou nos minutos finais e venceu o Sporting Cristal por 3 a 2, nesta quinta-feira (3), no Estádio Nacional, em Lima (PER). Estêvão, Piquerez, em cobrança de pênalti, e Richard Ríos marcaram para o Verdão, enquanto Pretell e Távara anotaram para os mandantes.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos três pontos e divide a liderança do grupo G com o Cerro Porteño, que derrotou o Bolívar, em casa, por 4 a 2.

Como foi o jogo?

Palmeiras e Sporting Cristal iniciaram o duelo tentando controlar a posse de bola, mas as ações foram concentradas no meio de campo, com pouco volume e eficácia na criação de chances claras de gol. Os peruanos criaram as primeiras oportunidades claras, mas pecaram na finalização.

Aos poucos, a equipe comandada por Abel Ferreira passou a dominar as ações no meio e levou perigo com Estêvão. Minutos depois, o camisa 41 aproveitou bate rebate e chutou forte para vencer o goleiro Diego Enríquez e abrir o placar.

O Verdão voltou melhor para o segundo tempo e dominou os primeiros 15 minutos. Felipe Anderson e Vitor Roque tiveram chances para ampliar, mas quem balançou as redes foi o Sporting Cristal.

Aos 21 minutos, Pretell arriscou de fora da área, surpreendeu Weverton e empatou o jogo no Estádio Nacional. Modificado, o Palmeiras pressionou nos minutos finais, conseguiu um pênalti com Flaco López e voltou a ficar à frente no placar com a cobrança de Piquerez. No entanto, Távara acertou um chute no ângulo e igualou.

Já Richard Ríos, que saiu do banco, foi o herói da partida ao aproveitar um cruzamento do jovem Luighi nos acréscimos e garantir a vitória do Palmeiras. Placar final: 3 a 2.

Mayke sofre lesão

Após entrar na segunda etapa no lugar de Bruno Fuchs, Mayke sentiu um problema físico e precisou ser substituído minutos após entrar no gramado. Giay foi o escolhido pela comissão técnica para assumir a vaga pelo lado direito.

Estêvão durante partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, em Lima, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (6), contra o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Ilha do Recife. Já o Sporting Cristal encara o UTC Cajamarca, fora de casa, pelo campeonato peruano.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL 2 x 3 PALMEIRAS

1ª rodada - Fase de Grupos - Copa Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional, em Lima (PER)

🥅 Gol: Estêvão (37'/1ºT), Pretell (21'/2ºT), Piquerez (36'/2ºT), Távara (38'/2ºT) e Ríos (46'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Leandro Sosa, Pretell e Írven Ávila (SPO); Vitor Roque, Emiliano Martínez e Felipe Anderson (PAL)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Bruno Fuchs (Mayke/Giay), Gustavo Gómez e Micael; Lucas Evangelista (Luighi), Emiliano Martínez, Felipe Anderson (Richard Ríos) e Piquerez; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

SPORTING CRISTAL (Técnico: Guillermo Farré)

Diego Enríquez; Chávez, Franco Romero, Leandro Sosa e Lutiger (Cabellos); Pretell (Wisdon), Távara, Santiago González e Maxloren González (Sosa); Írven Ávila (Alarcón) e Cauteruccio (Fabrizio Lora).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

🖥️VAR: Hector Paletta (ARG)