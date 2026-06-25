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Responda ao quiz: 10 perguntas de personagens desta Copa do Mundo

Teste vai muito além de resultados e quer conferir o quanto você está atento

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
25/06/2026 06:55
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Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
Didier Deschamps e Mbappé são dois grandes personagens da Copa do Mundo 2026 (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

O quiz mostra que a Copa do Mundo de 2026 está entregando um futebol espetacular dentro das quatro linhas, mas é nas redes sociais e nas investigações dos torcedores que o bicho está pegando de verdade. Além dos gols e dos recordes, este Mundial entrou para a história pelas revelações inacreditáveis de bastidores que explodiram na internet nas últimas semanas. Quem está acompanhando a competição de perto sabe que o lado humano e folclórico dos atletas é o que torna o torneio realmente fascinante.

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    • Pensando nisso, preparamos o teste definitivo para medir o seu nível de conhecimento sobre o "lado B" dos convocados. Esse quiz de 10 perguntas vai muito além dos placares; ele quer saber se você conhece as histórias de superação que emocionaram o planeta, as verdadeiras identidades por trás dos apelidos que viraram meme e as nacionalidades ocultas de grandes astros que estão brilhando na América do Norte.

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    Se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

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    Cristiano Ronaldo é um dos personagens do quiz da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Cristiano Ronaldo é um dos personagens do quiz da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de Todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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