Qual seleção jogou o melhor futebol até aqui na Copa do Mundo? Vote! Estados Unidos, França, Alemanha, Argentina, Holanda e Inglaterra se apresentaram com desempenhos consistentes

A Copa do Mundo 2026 se aproxima da última rodada da fase de grupos, e, com isso, as seleções ficam marcadas por quebras ou superações de expectativas. Entre elas, Estados Unidos, França, Alemanha, Argentina, Holanda e Inglaterra vêm apresentando bons desempenhos em campo e figuram como candidatas ao "melhor futebol da Copa até aqui".

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Nesse cenário, surge o debate: qual equipe vem apresentando a melhor atuação do Mundial? Vote e dê sua opinião na enquete do Lance! abaixo:

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Campanha das equipes até aqui na Copa do Mundo

Estados Unidos, França, Alemanha e Argentina mantêm 100% de aproveitamento após duas rodadas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 e lideram suas respectivas chaves. Os norte-americanos ocupam a primeira posição do Grupo D com seis pontos, após vitórias sobre o Paraguai por 4 a 1 e a Austrália por 2 a 0, somando seis gols marcados e apenas um sofrido.

No Grupo I, a França também soma seis pontos. A seleção francesa venceu Senegal por 3 a 1 e Iraque por 3 a 0, alcançando seis gols marcados e um sofrido. A Alemanha lidera o Grupo E com duas vitórias em dois jogos. Os alemães derrotaram Curaçao por 7 a 1 e Costa do Marfim por 2 a 1, acumulando nove gols marcados e dois sofridos, desempenho que representa o melhor ataque entre as seleções analisadas.

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Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Argentina aparece na liderança do Grupo J com seis pontos. A equipe venceu a Argélia por 3 a 0 e a Áustria por 2 a 0, mantendo a defesa sem ser vazada e acumulando cinco gols marcados nas duas primeiras partidas da competição.

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A Holanda lidera o Grupo F com quatro pontos. A seleção empatou com o Japão por 2 a 2 na estreia e goleou a Suécia por 5 a 1 na rodada seguinte. Com sete gols marcados e três sofridos, os holandeses ocupam a primeira colocação da chave pelo saldo de gols.

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Já a Inglaterra disputou apenas uma partida até o momento. A seleção inglesa venceu a Croácia por 4 a 2 na estreia e lidera provisoriamente o Grupo L com três pontos, mantendo a campanha invicta na competição.

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