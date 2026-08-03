Na mira do Arsenal, Vini Jr volta aos treinos com Real Madrid
Brasileiro faz atividades sob os olhares de José Mourinho
Na mira do Arsenal na janela de transferências, Vini Jr voltou aos treinos com o Real Madrid nesta segunda-feira (3). O atacante brasileiro já passou por reconhecimento médico e treinou no campo sob comando do técnico José Mourinho.
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Nesta semana, Vini Jr deve discutir com dirigentes do Real Madrid a última proposta de renovação de contrato feita pelo clube, mas também seu futuro. O atleta tem vínculo com o clube merengue até junho de 2027, mas é o principal alvo do Arsenal na janela de transferências.
Nos próximos dias, Vini Jr seguirá treinando normalmente visando os últimos dois amistosos de pré-temporada do Real Madrid. Na quarta-feira (12), os merengues enfrentam o Deportivo La Coruña, enquanto a preparação se encerra com um duelo contra o Schalke, no domingo (16).
Além de Vini Jr, Bernardo Silva e Brahim Díaz também se reapresentaram aos treinos do Real Madrid nesta quarta-feira (3). Por outro lado, Mbappé, Bellingham e Tchouaméni seguem de férias após terem disputado a Copa do Mundo até o dia 18 de julho.
Vini Jr pode deixar o Real Madrid?
Atualmente no Real Madrid, Vini Jr é visto como figura central do projeto de futebol do Arsenal para os próximos anos. Segundo o "As", o técnico Mikel Arteta se colocou à frente da operação e transmitiu ao jogador o quão importante ele seria nos planos dos Gunners.
Nesse momento, o Arsenal aguarda uma posição do jogador antes de iniciar as negociações com o clube espanhol em uma negociação que poderia girar ao redor dos 150 milhões de euros (R$ 877 milhões).
Nos últimos anos, Vini Jr nunca escondeu o desejo de seguir defendendo o Real Madrid, mas o atleta não tem clareza sobre ter um papel central na equipe merengue. No Arsenal, o atleta chegaria com status de titular absoluto e teria o protagonismo de uma equipe jovem, mas com a capacidade de se colocar no nível de competição com os melhores clubes do mundo.
Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, e o clube espanhol não descarta negociar o atacante para não correr o risco de perdê-lo sem custos no próximo ano. O atleta ainda não encontrou um denominador comum para renovar seu vínculo, e o Arsenal monitora a situação para fazer uma contratação de impacto na janela de transferências.
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