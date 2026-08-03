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Na mira do Arsenal, Vini Jr volta aos treinos com Real Madrid

Brasileiro faz atividades sob os olhares de José Mourinho

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 08:58
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Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid
Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid (Foto: Divulgação)

Na mira do Arsenal na janela de transferências, Vini Jr voltou aos treinos com o Real Madrid nesta segunda-feira (3). O atacante brasileiro já passou por reconhecimento médico e treinou no campo sob comando do técnico José Mourinho.

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Nesta semana, Vini Jr deve discutir com dirigentes do Real Madrid a última proposta de renovação de contrato feita pelo clube, mas também seu futuro. O atleta tem vínculo com o clube merengue até junho de 2027, mas é o principal alvo do Arsenal na janela de transferências.

Nos próximos dias, Vini Jr seguirá treinando normalmente visando os últimos dois amistosos de pré-temporada do Real Madrid. Na quarta-feira (12), os merengues enfrentam o Deportivo La Coruña, enquanto a preparação se encerra com um duelo contra o Schalke, no domingo (16).

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Além de Vini Jr, Bernardo Silva e Brahim Díaz também se reapresentaram aos treinos do Real Madrid nesta quarta-feira (3). Por outro lado, Mbappé, Bellingham e Tchouaméni seguem de férias após terem disputado a Copa do Mundo até o dia 18 de julho.

Vini Jr pode deixar o Real Madrid?

Atualmente no Real Madrid, Vini Jr é visto como figura central do projeto de futebol do Arsenal para os próximos anos. Segundo o "As", o técnico Mikel Arteta se colocou à frente da operação e transmitiu ao jogador o quão importante ele seria nos planos dos Gunners.

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Nesse momento, o Arsenal aguarda uma posição do jogador antes de iniciar as negociações com o clube espanhol em uma negociação que poderia girar ao redor dos 150 milhões de euros (R$ 877 milhões).

Nos últimos anos, Vini Jr nunca escondeu o desejo de seguir defendendo o Real Madrid, mas o atleta não tem clareza sobre ter um papel central na equipe merengue. No Arsenal, o atleta chegaria com status de titular absoluto e teria o protagonismo de uma equipe jovem, mas com a capacidade de se colocar no nível de competição com os melhores clubes do mundo.

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Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, e o clube espanhol não descarta negociar o atacante para não correr o risco de perdê-lo sem custos no próximo ano. O atleta ainda não encontrou um denominador comum para renovar seu vínculo, e o Arsenal monitora a situação para fazer uma contratação de impacto na janela de transferências.

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Vini jr faz exercício durante treino de pré-temporada do Real Madrid
Vini jr faz exercício durante treino de pré-temporada do Real Madrid (Foto: Divulgação)
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