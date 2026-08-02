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Com Garro, Diniz define time do Corinthians para encarar o Inter na Copa do Brasil

Meia argentino é surpresa da escalação do Timão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/08/2026 18:38
Atualizado há 1 minutos
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Rodrigo Garro, camisa 8 do Corinthians (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)
Rodrigo Garro, camisa 8 do Corinthians (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Fernando Diniz definiu a equipe que inicia o confronto entre Internacional e Corinthians, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão do Amazon Prime Video. 

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A escalação do Corinthians para enfrentar o Internacional é: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Kaio César.

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Sem Yuri Alberto, ambos entregues ao departamento médico, Diniz precisou reformular o setor ofensivo. Além deles, Zakaria Labyad, Vitinho e Hugo Faria seguem fora, enquanto Matheus Bidu, recuperado de dores no púbis, retorna à equipe titular.

Na defesa, Gabriel Paulista forma dupla de zaga com Gustavo Henrique, enquanto Matheuzinho e Matheus Bidu ocupam as laterais. No meio-campo, Raniele atua como primeiro volante, acompanhado por André, Garro e Breno Bidon, responsáveis pela construção das jogadas. O meia argentino se recuperou de um trauma no pé direito e iniciará entre os titulares.

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Pelas pontas, Carrillo e Dieguinho darão velocidade ao ataque corintiano, com Kaio César sendo o homem mais avançado da equipe. A expectativa da comissão técnica é compensar as ausências com maior intensidade na marcação e rapidez nas transições ofensivas.

O confronto marca o primeiro encontro entre Corinthians e Internacional pela Copa do Brasil desde 2017. O duelo de volta está marcado para a Neo Química Arena, dia 6 de agosto, onde será definida a vaga nas quartas de final da competição.

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