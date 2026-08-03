Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jovem Pan fecha acordo para transmitir campeonato europeu

Emissora garante direitos de exibição por três temporadas na TV aberta e YouTube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 14:26
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
logo da jovem pan em vermelho
Jovem Pan compra direito de transmissões de campeonato alemão (Foto: Reprodução)

A Jovem Pan assinou contrato com a Bundesliga para transmitir o Campeonato Alemão no Brasil. O acordo foi firmado nesta segunda-feira (4) e garante à emissora direitos de exibição por três temporadas, até maio de 2029. A informação foi dada primeiramente pelo portal "F5", da Folha de São Paulo.

➡️ Presidente do Cuiabá ironiza renovação de Memphis e viraliza: 'Vai continuar'

A parceria marca a entrada da Jovem Pan no mercado de direitos esportivos. A emissora, controlada por Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, terá acesso a três partidas por rodada: uma da Bundesliga, a primeira divisão alemã, e duas da Bundesliga 2, a segunda divisão.

continua após a publicidade

➡️ Comentarista provoca Corinthians após derrota para o Inter: 'A vaca deitou'

Os jogos serão transmitidos ao vivo na TV aberta e no canal Jovem Pan Esportes no YouTube, que reúne mais de 10 milhões de inscritos, segundo a própria emissora. A cobertura também abrangerá o rádio, as redes sociais e os programas esportivos da emissora, que tem em seu elenco nomes como Vampeta e Mauro Cezar Pereira.

A primeira transmissão está marcada para a próxima sexta-feira (7/8), com a partida Bochum x Hertha Berlin, pela segunda divisão alemã, com início às 15h30. A estreia da primeira divisão ainda não tem data definida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A aquisição dos direitos da Bundesliga integra um projeto maior da Jovem Pan: tornar-se uma rede de TV aberta com cobertura nacional. A emissora planeja colocar um sinal em todo o Brasil antes do primeiro turno das eleições presidenciais, previsto para o início de outubro.

➡️ Aposte em jogos da Bundesliga

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neto com as mãos juntas e olhando para o céu

Fora de Campo

Neto questiona Memphis sobre volta ao Corinthians: 'Por que não veio antes?'

Há 36 minutos
Premier League - Taça

Fora de Campo

Uniforme de clube da Premier League chama atenção: 'Mais Flamengo'

Há 58 minutos
Memphis Depay em partida do Corinthians na Libertadores

Fora de Campo

Presidente de clube do Brasileirão ironiza renovação de Memphis e viraliza

Há 3 horas
Com o triunfo, os colorados dependem apenas do empate no jogo de volta (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Fala de Marcelo Paz sobre arbitragem em Internacional x Corinthians repercute

Há 3 horas
Breno Bidon é cercado por Carbonero e Bruno Henrique no duelo entre Corinthians e Inter

Fora de Campo

Comentarista provoca Corinthians após derrota para o Inter: 'A vaca deitou'

Há 3 horas
Hugo Souza em ação durante Internacional x Corinthians

Fora de Campo

Dublagem flagra denúncia de Hugo Souza em Internacional x Corinthians

Há 3 horas
Mais LANCE!
Jimmy Butler, da NBA, durante truque de mágica em suas férias

Susto de Jimmy Butler com cobra volta a viralizar nas redes sociais

Neymar comenta ausência de ídolos brasileiros em lista (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar cobra ausência de brasileiros em lista no Instagram

Goleiro Vozinha em sua chegada ao Chile para se apresentar ao Colo-Colo

Vozinha desembarca para se apresentar no Colo-Colo e viraliza: 'Impressionante'

Nunca houve confirmação de nenhum lado sobre um possível romance (Foto: Reprodução)

Post de Poatan com música de término agita rumores com Lívia Andrade

Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Jornais espanhóis avaliam atuação de Endrick após retorno ao Real Madrid

Neto durante o programa Donos da Bola da Band

Neto aponta culpado em derrota do Corinthians diante do Internacional

Mauro Cezar comentou possível ausência de Neymar em partida decisiva do Santos contra o Remo na Copa do Brasil

Mauro Cezar critica possível ausência de Neymar: 'Constrangedor'

Felipe Melo durante programa do Sportv com microfone na mão

Felipe Melo analisa novo embate entre Flamengo e Palmeiras: 'Estratégia'

Hugo Souza em Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Hugo Souza vira alvo em Internacional x Corinthians: 'Bizarro'

Jesse Lingard em ação durante partida do Corinthians

Lingard vira assunto em derrota do Corinthians: 'Não precisava'

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Torcedores mandam recado a Fernando Diniz após Internacional x Corinthians

Porto Alegre, RS, 02.08.2026: FUTEBOL- Alan Patrick do Internacional e Rodrigo Garro do Corinthians, pelo jogo de ida pelas das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado no estádio Beira-Rio, na noite deste domingo (02), em Porto Alegre, RS.

Especialista analisa polêmica de pênalti em Inter x Corinthians

Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Polêmica em Internacional x Corinthians gera debate: 'Sacanagem'