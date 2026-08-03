Jovem Pan fecha acordo para transmitir campeonato europeu Emissora garante direitos de exibição por três temporadas na TV aberta e YouTube

A Jovem Pan assinou contrato com a Bundesliga para transmitir o Campeonato Alemão no Brasil. O acordo foi firmado nesta segunda-feira (4) e garante à emissora direitos de exibição por três temporadas, até maio de 2029. A informação foi dada primeiramente pelo portal "F5", da Folha de São Paulo.

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A parceria marca a entrada da Jovem Pan no mercado de direitos esportivos. A emissora, controlada por Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, terá acesso a três partidas por rodada: uma da Bundesliga, a primeira divisão alemã, e duas da Bundesliga 2, a segunda divisão.

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Os jogos serão transmitidos ao vivo na TV aberta e no canal Jovem Pan Esportes no YouTube, que reúne mais de 10 milhões de inscritos, segundo a própria emissora. A cobertura também abrangerá o rádio, as redes sociais e os programas esportivos da emissora, que tem em seu elenco nomes como Vampeta e Mauro Cezar Pereira.

A primeira transmissão está marcada para a próxima sexta-feira (7/8), com a partida Bochum x Hertha Berlin, pela segunda divisão alemã, com início às 15h30. A estreia da primeira divisão ainda não tem data definida.

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A aquisição dos direitos da Bundesliga integra um projeto maior da Jovem Pan: tornar-se uma rede de TV aberta com cobertura nacional. A emissora planeja colocar um sinal em todo o Brasil antes do primeiro turno das eleições presidenciais, previsto para o início de outubro.

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