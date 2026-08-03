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Neto aponta culpado em derrota do Corinthians diante do Internacional

Equipes se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 05:40
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Neto durante o programa Donos da Bola da Band
Neto aponta culpado por derrota do Corinthians diante do Internacional (Foto: Reprodução)

O Corinthians perdeu para o Internacional por 2 a 0, no último domingo (2), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o resultado, o ex-jogador Neto disparou contra o treinador Fernando Diniz.

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Durante a transmissão da partida pela Rádio "Craque Neto", o atual comentarista apontou o técnico como o principal responsável pela derrota do Timão. Ele chamou atenção para as substituições de Fernando Diniz.

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— O Corinthians só perdeu porque o Fernando Diniz mexeu mal no time. Desqualificou a equipe, que estava marcando e jogou muito bem no primeiro tempo. Era para ganhar o jogo com tranquilidade. Mas aí, colocaram o Lingard, que legal. Vai colocar o Memphis quinta? Não tinha que ter colocado o Lingard — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— O Diniz abriu o time. Uma desgraça. Tomou o primeiro gol em uma saída de bola e o segundo em um pênalti bem marcado. O treinador entregou a vitória para o Internacional. Nas chances que a equipe colorada teve de marcar, o Gabriel Paulista e o Hugo entregaram — concluiu.

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Como foi Internacional x Corinthians?

Texto por: Giselly Corrêa

O Corinthians começou valorizando a posse de bola e tentando construir as jogadas desde o campo de defesa. Logo no primeiro minuto, Breno Bidon arriscou de fora da área e obrigou Matheus Cunha a fazer boa defesa, dando a impressão de que os visitantes poderiam controlar o confronto.

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O Internacional, porém, manteve a estratégia de esperar o adversário e explorar os espaços deixados nas transições. Aos seis minutos, Bernabei apareceu pela esquerda e finalizou por cima. A melhor oportunidade da primeira etapa veio aos 37, quando Gabriel Paulista errou na saída de bola, Carbonero arrancou livre e ficou cara a cara com Hugo Souza, que fez grande defesa para evitar o gol colorado.

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Apesar de trocar muitos passes e permanecer mais tempo com a bola, o Corinthians encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Kaio César e Raniele ainda tentaram em finalizações sem direção, enquanto o Inter levou mais perigo sempre que acelerava os contra-ataques.

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O panorama da partida mudou completamente após o intervalo. O Corinthians voltou tentando manter a posse e chegou a assustar em chute de Kaio César, que passou perto do gol defendido por Matheus Cunha.

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Mas o Internacional cresceu na partida e passou a ocupar o campo ofensivo. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa corintiana não conseguiu afastar o perigo. A bola sobrou para Matheus Bahia, que dominou dentro da área e finalizou de perna direita para abrir o placar no Beira-Rio.

Sem conseguir reagir, o Corinthians voltou a sofrer poucos minutos depois. Aos 19, Bruno Gomes recebeu na área, passou por Gustavo Henrique e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, confirmado após rápida checagem. Na cobrança, Alan Patrick deslocou Hugo Souza e ampliou a vantagem colorada aos 21 minutos.

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Em busca de uma reação, Fernando Diniz promoveu alterações na equipe. Lingard entrou na vaga de André, enquanto Matheus Pereira substituiu Breno Bidon. O Corinthians até conseguiu uma boa falta na entrada da área após jogada de Lingard, mas não encontrou espaços para diminuir o prejuízo.

Com a vantagem construída, o Internacional administrou o resultado, controlou as ações e ainda levou perigo em alguns contra-ataques. O Corinthians, por sua vez, manteve a posse de bola, mas voltou a esbarrar na falta de criatividade no último terço e pouco exigiu o goleiro Matheus Cunha.

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Ao apito final, o 2 a 0 refletiu a eficiência do Internacional na etapa final e castigou um Corinthians que teve mais posse de bola durante boa parte do confronto, mas voltou a cometer erros na saída de jogo e foi pouco efetivo ofensivamente.

Breno Bidon é cercado por Carbonero e Bruno Henrique no duelo entre Corinthians e Inter
Internacional e Corinthians se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)
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