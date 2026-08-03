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Chelsea oficializa contratação de Jordan Henderson por duas temporadas

Meio-campista de 36 anos deixa o Brentford para assinar com os Blues

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 14:01
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Henderson apresentado pelo Chelsea
Henderson apresentado pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação de Jordan Henderson. Livre no mercado após rescindir contrato com o Brentford, o meio-campista de 36 anos assinou vínculo de duas temporadas com o clube londrino e passa a integrar o elenco comandado por Xabi Alonso.

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A chegada do experiente volante faz parte da estratégia adotada pelo Chelsea nesta janela de transferências. Além de Henderson, o clube também acertou recentemente a contratação de Welbeck, de 35 anos, reforçando a aposta em jogadores mais experientes para a temporada.

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Henderson explica escolha pelo Chelsea

Em sua apresentação, Henderson afirmou que o projeto do Chelsea e a oportunidade de trabalhar com Xabi Alonso foram determinantes para aceitar a proposta.

– Dado o tamanho do clube, o treinador, por quem tenho grande admiração, e a qualidade dos jogadores, esta foi uma grande oportunidade que não pude recusar. Também fiquei muito impressionado com o quanto a direção quer que o Chelsea tenha sucesso e siga na direção certa – disse o jogador.

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– Para mim, o importante é dar tudo de mim todos os dias, dentro e fora de campo, para ajudar ao máximo os jogadores ao meu redor e a equipe. Estou muito animado para começar – completou Henderson.

Henderson apresentado pelo Chelsea
Henderson apresentado pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

Experiência para um novo projeto

A contratação representa uma mudança na política recente do Chelsea, que vinha priorizando atletas mais jovens nas últimas janelas de transferências. Henderson chega ao Stamford Bridge depois de disputar a última temporada da Premier League pelo Brentford, clube que deixou em comum acordo antes de acertar com os Blues.

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Revelado pelo Sunderland, o meio-campista construiu a maior parte da carreira no Liverpool, onde foi capitão da equipe durante um dos períodos mais vitoriosos do clube. No time de Anfield, conquistou títulos como Premier League, Champions League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes.

Após deixar o Liverpool, Henderson teve passagens pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e pelo Ajax antes de retornar ao futebol inglês na última temporada para defender o Brentford.

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O experiente meio-campista também soma 91 partidas pela seleção da Inglaterra e participou de sete grandes competições internacionais ao longo da carreira. Neste verão europeu, disputou a quarta Copa do Mundo, tornando-se o primeiro jogador inglês a alcançar essa marca.

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