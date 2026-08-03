Chris Ramos elogia Oviedo após empréstimo pelo Botafogo
Centroavante comenta sobre Davide Ancelotti e futebol brasileiro
Emprestado pelo Botafogo, Chris Ramos foi apresentado como novo reforço do Real Oviedo e relembrou sua passagem pelo Glorioso. Questionado sobre o período em que esteve no Brasil, o centroavante elogiou Davide Ancelotti e comentou sobre o futebol nacional.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- A liga brasileira me surpreendeu. Não tinha muita ideia do futebol brasileiro. Foi muito gratificante. Davide apostou em mim. O futebol lá é diferente. Tecnicamente e fisicamente era uma liga boa.
Contratado pelo Real Oviedo após sua passagem pelo Botafogo, Chris Ramos não poupou elogios ao seu novo clube. O jogador disputará a La Liga 2 após o rebaixamento da equipe na última edição do Campeonato Espanhol.
- Foi uma decisão fácil. É um clube histórico. Sabemos o impacto que tem. Todos me falaram coisas maravilhosas sobre a cidade. Calero demonstrou muita confiança em mim. Quero agradecer ao Real Oviedo pela oportunidade. É um grande clube.
Chris Ramos assinou contrato com o Real Oviedo até junho de 2027, mas o clube espanhol tem a opção de compra do jogador mediante o pagamento de quatro milhões de euros (R$ 23,3 milhões) ao Botafogo por 80% dos direitos econômicos do jogador. No Brasil, o atleta disputou 21 jogos e marcou cinco gols.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Internacional
John Textor contesta mudança societária em clube da BélgicaHá 1 minuto
Futebol Internacional
20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiroHá 12 minutos
Fora de Campo
Uniforme de clube da Premier League chama atenção: 'Mais Flamengo'Há 1 hora
Futebol Internacional
Herói da Copa do Mundo não descarta saída do BarcelonaHá 1 hora
Fora de Campo
Jovem Pan fecha acordo para transmitir campeonato europeuHá 1 hora
Futebol Internacional
Chelsea oficializa contratação de Jordan Henderson por duas temporadasHá 1 hora
Mais LANCE!