Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Chris Ramos elogia Oviedo após empréstimo pelo Botafogo

Centroavante comenta sobre Davide Ancelotti e futebol brasileiro

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 15:37
Favorite o Lance! no Google
Chris Ramos com o microfone na mão em sua apresentação como reforço do Real Oviedo
Chris Ramos com o microfone na mão em sua apresentação como reforço do Real Oviedo (Foto: Divulgação)

Emprestado pelo Botafogo, Chris Ramos foi apresentado como novo reforço do Real Oviedo e relembrou sua passagem pelo Glorioso. Questionado sobre o período em que esteve no Brasil, o centroavante elogiou Davide Ancelotti e comentou sobre o futebol nacional.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

- A liga brasileira me surpreendeu. Não tinha muita ideia do futebol brasileiro. Foi muito gratificante. Davide apostou em mim. O futebol lá é diferente. Tecnicamente e fisicamente era uma liga boa.

Contratado pelo Real Oviedo após sua passagem pelo Botafogo, Chris Ramos não poupou elogios ao seu novo clube. O jogador disputará a La Liga 2 após o rebaixamento da equipe na última edição do Campeonato Espanhol.

continua após a publicidade

- Foi uma decisão fácil. É um clube histórico. Sabemos o impacto que tem. Todos me falaram coisas maravilhosas sobre a cidade. Calero demonstrou muita confiança em mim. Quero agradecer ao Real Oviedo pela oportunidade. É um grande clube.

Chris Ramos assinou contrato com o Real Oviedo até junho de 2027, mas o clube espanhol tem a opção de compra do jogador mediante o pagamento de quatro milhões de euros (R$ 23,3 milhões) ao Botafogo por 80% dos direitos econômicos do jogador. No Brasil, o atleta disputou 21 jogos e marcou cinco gols.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Chris Ramos em sua apresentação no Real Oviedo após empréstimo do Botafogo
Chris Ramos em sua apresentação no Real Oviedo após empréstimo do Botafogo (Foto: Divulgação)
Tudo sobre
Sugerida para você!
John Textor perdeu o controlo do RWDM Brussels, da Bélgica

Futebol Internacional

John Textor contesta mudança societária em clube da Bélgica

Há 1 minuto
Rayan sorri em entrevista coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Futebol Internacional

20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiro

Há 12 minutos
Premier League - Taça

Fora de Campo

Uniforme de clube da Premier League chama atenção: 'Mais Flamengo'

Há 1 hora
Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina

Futebol Internacional

Herói da Copa do Mundo não descarta saída do Barcelona

Há 1 hora
logo da jovem pan em vermelho

Fora de Campo

Jovem Pan fecha acordo para transmitir campeonato europeu

Há 1 hora
Henderson apresentado pelo Chelsea

Futebol Internacional

Chelsea oficializa contratação de Jordan Henderson por duas temporadas

Há 1 hora
Mais LANCE!
Vini jr faz exercício durante treino de pré-temporada do Real Madrid

Vini Jr impressiona com golaço em treino do Real Madrid

Zizo em ação pelo Al Ahly, do Egito

Terremoto atinge o Egito, e jogador faz reflexão nas redes sociais

Yan Diomandé - Costa do Marfim

Diretor do RB Leipzig nega acordo com Real Madrid por Diomande

Marroquino Ayyoub Bouaddi persegue a bola, enquanto é marcado pelo escocês Ryan Christie

Manchester City se acerta com substituto de Rodri na janela

Thiago Almada comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução Instagram)

Espanhóis repercutem novela entre Almada, River Plate e Flamengo: 'Mistério'

Bruno Guimarães lamenta pênalti perdido em Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Newcastle rejeita oferta do Arsenal por Bruno Guimarães

Osimhen celebra classificação do Galatasaray sobre a Juventus, na Champions League

AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (03) do mercado da bola internacional

Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Jornais espanhóis avaliam atuação de Endrick após retorno ao Real Madrid

Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina

Endrick é elogiado por Mourinho em meio a rumores de saída

Yan Diomandé - Costa do Marfim

Por que o Real Madrid ainda não anunciou Diomande? Entenda o impasse

Ramón Díaz em ação pelo Vasco

Torcida do River Plate protesta e pede Ramón Díaz após crise no Campeonato Argentino

Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid

Na mira do Arsenal, Vini Jr volta aos treinos com Real Madrid

Vini Jr comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, pela La Liga

Vini Jr é figura central do plano do Arsenal para o futuro