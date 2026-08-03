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John Textor contesta mudança societária em clube da Bélgica

Empresário tem travado batalhas nos bastidores após problemas em suas gestões

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 15:55
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John Textor perdeu o controlo do RWDM Brussels, da Bélgica
John Textor perdeu o controlo do RWDM Brussels, da Bélgica (Foto: Divulgação)

Mais uma briga envolvendo John Textor, ex-controlador da SAF do Botafogo. Após imbróglio na disputa pelo Lyon e a que vem travando na Justiça com o Glorioso, o empresário estadunidense, agora, contesta a movimentação do RWDM Brussels, antigo Molenbeek, da Bélgica. O clube europeu anunciou nos últimos dias a chegada de Thierry Dailly como novo investidor.

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Em nota publicada em seu site, John Textor alega que a Eagle Bidco, braço da Eagle Football Holdings controladora de ações dos clubes, não era acionista do Brussels, e, assim, não poderia repassar o controle a Thierri Dailly.

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O empresário afirma que o clube teve seu capital social elevado após aportes pessoais em 2023, e depois recebidos via Lyon e Botafogo, outrora com a Bidco. Na visão de Textor, os acionistas, além da da Bidco, seriam ele próprio, os franceses e o Alvinegro. Há ainda a cobrança por documentos oficializando participação como acionista.

O RWDM Brussels jogará a terceira divisão belga na temporada 2026/2027. O clube foi rebaixado por não conseguir licenças em meio à crise na gestão de John Textor.

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John Textor perdeu o controle do Botafogo
John Textor perdeu o controle do Botafogo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Veja a nota oficial de John Textor:

"Conforme detalhado abaixo, em nosso relato completo do pedido de licenciamento anual do RWDM, o Conselho de Administração assegurou o financiamento integral da manutenção da Divisão 1B do RWDM em 2026, deixando claro também que todos os membros do conselho, incluindo eu, estávamos altamente comprometidos com a venda do clube para um grupo de investidores atrativo e com recursos financeiros suficientes. Embora não tenhamos conseguido manter nossa licença 1B, continuamos comprometidos com uma transação de mudança de controle.

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Tomamos nota do anúncio amplamente divulgado do nosso ex-presidente Thierry Dailly, que afirmou ter adquirido as ações da RWDM que podem ter pertencido à Eagle Football Holdings Bidco Limited. Ele também afirmou ser agora o único acionista (100%) da RWDM, uma declaração que simplesmente não pode ser verdadeira.

Nem o Conselho de Administração da RWDM, nem eu (como Presidente e acionista relevante da RWDM), recebemos qualquer documentação do Sr. Dailly ou da Eagle Bidco que corroborasse as alegações de propriedade do Sr. Dailly.

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Com relação à atual estrutura acionária da RWDM, cabe lembrar que a empresa realizou dois aumentos de capital significativos, em 2023 e 2024, ambos facilmente comprováveis por meio de registros públicos, que impactaram materialmente a participação da Eagle Football Holdings Bidco Limited. Em decorrência desses investimentos, a Eagle Bidco não é a acionista majoritária da RWDM e, portanto, não poderia ter realizado uma transação com o Sr. Dailly que resultasse na obtenção de 100% das ações da RWDM. Os aumentos de capital foram financiados por mim em 2023 e pelos clubes afiliados à Eagle Bidco em 2024. O grupo de acionistas seria, portanto, composto por mim, Eagle Bidco, Olympique Lyonnais e SAF Botafogo. É certamente possível que o Sr. Dailly agora possua ações da Eagle Bidco, embora não tenhamos encontrado nenhuma evidência dessa aquisição até o momento.

O Sr. Dailly foi convidado a apresentar a documentação da transação que, segundo ele, comprovaria o aumento de sua participação acionária. Após repetidas tentativas de contato direto e por meio de seus advogados, o RWDM não obteve resposta às nossas solicitações de comprovação de propriedade. Nós, como diretoria e administração do RWDM, temos dificuldade em acreditar que o Sr. Dailly tenha conseguido assumir o controle de todos os processos de gestão local, incluindo as plataformas de comunicação oficiais do RWDM, e anunciar a aquisição total do clube. Também consideramos desnecessário que o Sr. Dailly tenha destituído à força uma diretoria que se mostrou extremamente disposta a apoiá-lo, inclusive o convidando a assumir o controle do clube.

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Deve ficar claro que o Conselho de Administração tem incentivado repetidamente o Sr. Dailly a apresentar uma proposta formal para assumir o controle do clube, pois entendemos que isso poderia ser popular entre os torcedores do RWDM.

Por fim, como nenhum outro acionista da RWDM foi notificado da assembleia e votação dos acionistas, o Conselho só pode considerar que a referida assembleia não ocorreu. Mais uma vez, encorajamos o Sr. Dailly a apresentar uma proposta para reassumir a direção do RWDM, respeitando todos os credores e acionistas da empresa e seguindo os protocolos adequados de governança corporativa e a legislação belga.

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Entretanto, e até que seja apresentada documentação que demonstre definitivamente que ocorreu uma mudança de controle, o Conselho de Administração do RWDM, especialmente neste período de processo de reestruturação acompanhado judicialmente, continuará a desempenhar suas funções para garantir a viabilidade e a continuidade do RWDM."

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