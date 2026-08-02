Voz de Caio Ribeiro preocupa em Palmeiras x Fortaleza: 'Alguém socorre'
Partida está empatada em 0 a 0
A partida entre Palmeiras e Fortaleza, neste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, está sendo transmitida pela Rede Globo, com comentários de Caio Ribeiro e Alline Calandrini.
➡️ Qualidade de imagem da Globo em Palmeiras x Fortaleza gera incomodo
No entanto, a voz do comentarista durante a transmissão chamou atenção dos internautas por aparentar estar rouca. Nas redes sociais, torcedores se preocuparam com a condição do Caio Ribeiro e brincaram falando que era preciso alguém resgatá-lo.
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Veja a repercussão:
Caio Ribeiro totalmente roucaço na transmissão. Não tem imunidade que resista a essas mudanças de tempo doidas...— Carlos Fonseca 4X CAMPEÃO ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@eucarlosfonseca) August 2, 2026
Caio Ribeiro tá meio rouco— Yago 🇧🇷 (@ylorsep) August 2, 2026
nossa alguém da uma pastilha pro caio ribeiro— torres (@crfttorres) August 2, 2026
Alguém socorre o Caio Ribeiro pelo amor de Deus— Osiel / CanalDosBoleiros (@osielcdb) August 2, 2026
Que voz é essa do Caio Ribeiro? Kkkkkkkk— Luti 🤙 (@lutchlima) August 2, 2026
caio ribeiro vc ta bem?— ⓟ apale (@RenanPapale) August 2, 2026
Como chegam as equipes?
Palmeiras com problemas na defesa
Para a primeira partida, Abel Ferreira terá três desfalques no setor defensivo. Gustavo Gómez sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na última sexta-feira e iniciou tratamento com o departamento médico. Embora o problema não seja considerado grave, o capitão está fora do duelo de domingo.
Bruno Fuchs, por sua vez, segue em recuperação de uma cirurgia de apendicite e também não será relacionado. Já Jefté continua em tratamento após passar por um procedimento no joelho e não voltará a atuar nesta temporada.
Fortaleza terá estreia
Após um período de instabilidade na temporada, a diretoria do Fortaleza optou pela demissão do técnico Thiago Carpini. Paulo Autuori foi o escolhido para substituí-lo e fará a estreia no comando da equipe diante do Palmeiras, fora de casa.
O Fortaleza ocupa atualmente a quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, e está dentro da zona de acesso à elite do futebol nacional.
Confira onde assistir e a ficha técnica da partida entre Palmeiras e Fortaleza
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
Copa do Brasil - oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)
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