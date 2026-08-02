Voz de Caio Ribeiro preocupa em Palmeiras x Fortaleza: 'Alguém socorre' Partida está empatada em 0 a 0

A partida entre Palmeiras e Fortaleza, neste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, está sendo transmitida pela Rede Globo, com comentários de Caio Ribeiro e Alline Calandrini.

➡️ Qualidade de imagem da Globo em Palmeiras x Fortaleza gera incomodo

No entanto, a voz do comentarista durante a transmissão chamou atenção dos internautas por aparentar estar rouca. Nas redes sociais, torcedores se preocuparam com a condição do Caio Ribeiro e brincaram falando que era preciso alguém resgatá-lo.

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Veja a repercussão:

Caio Ribeiro totalmente roucaço na transmissão. Não tem imunidade que resista a essas mudanças de tempo doidas... — Carlos Fonseca 4X CAMPEÃO ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@eucarlosfonseca) August 2, 2026

Caio Ribeiro tá meio rouco — Yago 🇧🇷 (@ylorsep) August 2, 2026

nossa alguém da uma pastilha pro caio ribeiro — torres (@crfttorres) August 2, 2026

Alguém socorre o Caio Ribeiro pelo amor de Deus — Osiel / CanalDosBoleiros (@osielcdb) August 2, 2026

Que voz é essa do Caio Ribeiro? Kkkkkkkk — Luti 🤙 (@lutchlima) August 2, 2026

caio ribeiro vc ta bem? — ⓟ apale (@RenanPapale) August 2, 2026

Como chegam as equipes?

Palmeiras com problemas na defesa

Para a primeira partida, Abel Ferreira terá três desfalques no setor defensivo. Gustavo Gómez sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na última sexta-feira e iniciou tratamento com o departamento médico. Embora o problema não seja considerado grave, o capitão está fora do duelo de domingo.

Bruno Fuchs, por sua vez, segue em recuperação de uma cirurgia de apendicite e também não será relacionado. Já Jefté continua em tratamento após passar por um procedimento no joelho e não voltará a atuar nesta temporada.

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Andreas Pereira jogador do Palmeiras disputa lance com Luiz Fernando jogador do Fortaleza durante partida no estadio Nubank Arena pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Fortaleza terá estreia

Após um período de instabilidade na temporada, a diretoria do Fortaleza optou pela demissão do técnico Thiago Carpini. Paulo Autuori foi o escolhido para substituí-lo e fará a estreia no comando da equipe diante do Palmeiras, fora de casa.

O Fortaleza ocupa atualmente a quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, e está dentro da zona de acesso à elite do futebol nacional.

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Confira onde assistir e a ficha técnica da partida entre Palmeiras e Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FORTALEZA

Copa do Brasil - oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)

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