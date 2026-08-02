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Voz de Caio Ribeiro preocupa em Palmeiras x Fortaleza: 'Alguém socorre'

Partida está empatada em 0 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 16:51
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)
Caio Ribeiro vira assunto durante transmissão de Palmeiras e Fortaleza (Foto: Reprodução)

A partida entre Palmeiras e Fortaleza, neste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, está sendo transmitida pela Rede Globo, com comentários de Caio Ribeiro e Alline Calandrini.

➡️ Qualidade de imagem da Globo em Palmeiras x Fortaleza gera incomodo

No entanto, a voz do comentarista durante a transmissão chamou atenção dos internautas por aparentar estar rouca. Nas redes sociais, torcedores se preocuparam com a condição do Caio Ribeiro e brincaram falando que era preciso alguém resgatá-lo.

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Veja a repercussão:

Como chegam as equipes?

Palmeiras com problemas na defesa

Para a primeira partida, Abel Ferreira terá três desfalques no setor defensivo. Gustavo Gómez sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na última sexta-feira e iniciou tratamento com o departamento médico. Embora o problema não seja considerado grave, o capitão está fora do duelo de domingo.

Bruno Fuchs, por sua vez, segue em recuperação de uma cirurgia de apendicite e também não será relacionado. Já Jefté continua em tratamento após passar por um procedimento no joelho e não voltará a atuar nesta temporada.

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Andreas Pereira jogador do Palmeiras disputa lance com Luiz Fernando jogador do Fortaleza durante partida no estadio Nubank Arena pelo campeonato Copa Do Brasil 2026
Andreas Pereira jogador do Palmeiras disputa lance com Luiz Fernando jogador do Fortaleza durante partida no estadio Nubank Arena pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Fortaleza terá estreia

Após um período de instabilidade na temporada, a diretoria do Fortaleza optou pela demissão do técnico Thiago Carpini. Paulo Autuori foi o escolhido para substituí-lo e fará a estreia no comando da equipe diante do Palmeiras, fora de casa.

O Fortaleza ocupa atualmente a quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, e está dentro da zona de acesso à elite do futebol nacional.

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Confira onde assistir e a ficha técnica da partida entre Palmeiras e Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
Copa do Brasil - oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)

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