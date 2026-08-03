20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiro Relembre como Rayan viveu o ano que transformou sua carreira

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Nesta segunda-feira (3), Rayan completa 20 anos de idade, vivendo uma realidade completamente diferente daquela de um ano atrás. Em apenas 12 meses, o atacante deixou de ser uma promessa cercada de dúvidas no Vasco para se transformar em uma das grandes promessas do futebol mundial, com expectativa para ser o futuro da Seleção Brasileira. Relembre os acontecimentos da trajetória meteórica do atacante no último ano.

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Fernando Diniz deu início à transformação

O primeiro grande capítulo na evolução de Rayan começou em maio de 2025, com a chegada de Fernando Diniz ao Vasco. Logo nos primeiros dias de trabalho, o treinador enxergou em Rayan um enorme potencial no atacante e, na época, chegou a pedir que a diretoria recusasse qualquer proposta pelo atacante.

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"O Rayan é imperdível. Vender o Rayan agora é vender por um valor muito menor do que ele vai valer. Você não contrata outro Rayan. Ele estava muito abaixo do que pode render." Fernando Diniz sobre Rayan

Um momento que ficou marcado na relação entre os dois aconteceu em agosto de 2025, durante uma partida contra o Corinthians. Após um gol sofrido pelo Vasco, Diniz chamou a atenção de Rayan à beira do gramado e o puxou pelo braço para corrigir seu posicionamento defensivo. As críticas, que sempre foram combustível para Rayan ao longo da carreira, novamente serviram para impulsionar o crescimento do jogador. Relembre:

Depois daquele episódio, Rayan viveu a melhor sequência da carreira. Terminou a temporada de 2025 com 20 gols e uma assistência, sendo responsável por 17 participações diretas em gols sob o comando de Diniz. Sua ascensão meteórica acompanhou, nas mesmas proporções, o carinho da torcida vascaína com o jovem. Em São Januário, o coro "Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Rayan hoje?" passou a embalar os jogos do Vasco.

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💍Casamento

No dia 23 de janeiro, Rayan se casou com Eduarda em uma cerimônia discreta realizada no Rio de Janeiro. O casal estava noivo desde setembro de 2025 e decidiu oficializar a união poucos dias antes da mudança definitiva para a Inglaterra.

Rayan e Eduarda se casaram no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Adaptação relâmpago na Inglaterra

No dia 27 de janeiro de 2026, Rayan foi comprado pelo Bournemouth, da Inglaterra, por cerca de 35 milhões de euros — 28,5 milhões fixos e 6,5 milhões em metas — (aproximadamente 219 milhões de reais). A negociação se tornou a maior venda da história do Vasco, que recebeu cerca de 25 milhões de euros à vista.

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A adaptação ao futebol inglês foi imediata. Desde sua chegada ao Bournemouth, o atacante rapidamente se transformou em peça central da equipe. Com Rayan em campo, o clube chegou a uma sequência de 16 jogos sem perder — a maior invencibilidade da Premier League na temporada.

Nos primeiros 14 jogos como titular, Rayan acumulou cinco gols e duas assistências, assumindo rapidamente o posto de principal referência ofensiva da equipe. O impacto do atacante foi decisivo para que o Bournemouth conquistasse, pela primeira vez em sua história, uma vaga em competição internacional. O brasileiro virou "xodó" da torcida inglesa, que criou uma música em sua homenagem.

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"Quando o ritmo do samba começa a tocar,

Dance comigo e me faça balançar

Rayan Rocha correndo pela ala

Marcando gols, fazendo o Bournemouth cantar" Música criada pela torcida do Bournemouth

1ª convocação para Seleção Brasileira e Copa do Mundo

As atuações na Inglaterra fizeram Rayan entrar definitivamente no radar da Seleção Brasileira. O atacante já acumulava histórico de destaque nas categorias de base, defendendo o Brasil nos times sub-15, sub-17 e sub-20. Então, em março deste ano, Rayan foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira e carimbou seu passaporte rumo à sua primeira Copa do Mundo.

Nesta edição do mundial, Rayan ganhou a vaga de titular na Seleção Brasileira após a lesão de Raphinha. Mesmo com 19 anos, o atacante não sentiu o peso da camisa e foi um dos destaques da equipe comandada por Carlo Ancelotti, mantendo boas atuações até a eliminação do Brasil no torneio, se consolidando como uma das principais promessas da nova geração canarinha.

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Em um ano, Rayan sai de promessa a alvo de gigantes da Europa

A adaptação relâmpago na Premier League, a pouca idade e as boas atuações na Copa do Mundo colocaram Rayan como uma peça cobiçada no mercado europeu. De acordo com informações do site britânico The Sun, o jogador revelado pelo Vasco despertou o interesse de cinco gigantes europeus: Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Liverpool e Arsenal.

O Real Madrid é um dos clubes mais interessados no jogador e teria elaborado um relatório detalhado sobre o desempenho de Rayan, avaliando que suas características técnicas, como a velocidade nas transições, a habilidade no confronto individual e o poder de finalização, se encaixam perfeitamente no modelo de jogo projetado pelo técnico José Mourinho.

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Além do interesse de gigantes europeus, o bom desempenho de Rayan com a camisa do Bournemouth e da Seleção Brasileira colocou o atacante no radar do Al-Hilal. De acordo com o GE, o clube saudita pretende investir no brasileiro de 19 anos para ocupar a vaga que deve ser deixada por Malcom, fora dos planos do técnico Simone Inzaghi.

Por outro lado, o Bournemouth considera o atleta importante e não demonstra pressa para vendê-lo. A equipe inglesa avalia o valor de mercado do atacante em cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 585 milhões). O contrato do brasileiro possui uma cláusula de rescisão de 130 milhões de libras, que só poderá ser acionada obrigatoriamente a partir de 2027, garantindo aos ingleses total controle sobre as tratativas nesta janela.

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