Herói da Copa do Mundo não descarta saída do Barcelona
Atacante tem contrato com o clube catalão até junho de 2027
Herói da Copa do Mundo, Ferran Torres não descarta uma saída do Barcelona nesta janela de transferências diante da indefinição sobre seu futuro. Em entrevistas a diversos veículos por conta de campanha publicitária, o autor do gol do título da Espanha sobre a Argentina deixou seu destino em aberto.
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- Eu tenho contrato com o Barça, mas no futebol nunca se sabe. Estou esperando para tomar a melhor decisão, mas ainda não sei - declarou Ferran Torres, que está de férias do Barcelona após a disputa da Copa do Mundo.
Técnico do Barcelona, Hansi-Flick também comentou sobre a situação de Ferran Torres em contato com a imprensa, nesta segunda-feira (3). O treinador foi questionado sobre a busca por um centroavante após a saída de Lewandowski, mas deixou a situação em aberto.
- Dependerá da equipe. Temos que esperar. Tenho muita confiança no Deco, sabemos que temos que fazer algo. Depende também do Ferran (Torres). Vamos ver o que se passa. Lamine (Yamal) jogou nessa posição em uma ou duas partidas com a gente. Acredito ser um jogador fantástico, de classe mundial e que pode se adaptar a essa posição. Gordon e Adeyemi podem jogar pelos lados, mas também na função de nove. Sempre estamos abertos a melhorar a equipe.
Na última temporada, Ferran Torres foi o artilheiro do Barcelona na La Liga ao lado de Lamine Yamal com 16 gols marcados. No entanto, o atacante não tinha status de titular absoluto por conta da presença de Lewandowski, que deixou o clube catalão após o fim de seu contrato.
Contratado pelo Barcelona em 2022, Ferran Torres tem vínculo com o clube catalão até junho de 2027. Caso não renove o contrato, o centroavante poderia deixar a equipe culé sem custos no próximo verão europeu. Por conta disso, uma negociação na atual janela de transferências não está descartada enquanto o atleta não faça um novo acordo com os blaugranas.
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