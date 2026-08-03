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Herói da Copa do Mundo não descarta saída do Barcelona

Atacante tem contrato com o clube catalão até junho de 2027

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 14:52
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Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres comemora gol do título da Espanha marcado sobre a Argentina na final da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

Herói da Copa do Mundo, Ferran Torres não descarta uma saída do Barcelona nesta janela de transferências diante da indefinição sobre seu futuro. Em entrevistas a diversos veículos por conta de campanha publicitária, o autor do gol do título da Espanha sobre a Argentina deixou seu destino em aberto.

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- Eu tenho contrato com o Barça, mas no futebol nunca se sabe. Estou esperando para tomar a melhor decisão, mas ainda não sei - declarou Ferran Torres, que está de férias do Barcelona após a disputa da Copa do Mundo.

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick também comentou sobre a situação de Ferran Torres em contato com a imprensa, nesta segunda-feira (3). O treinador foi questionado sobre a busca por um centroavante após a saída de Lewandowski, mas deixou a situação em aberto.

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- Dependerá da equipe. Temos que esperar. Tenho muita confiança no Deco, sabemos que temos que fazer algo. Depende também do Ferran (Torres). Vamos ver o que se passa. Lamine (Yamal) jogou nessa posição em uma ou duas partidas com a gente. Acredito ser um jogador fantástico, de classe mundial e que pode se adaptar a essa posição. Gordon e Adeyemi podem jogar pelos lados, mas também na função de nove. Sempre estamos abertos a melhorar a equipe.

Na última temporada, Ferran Torres foi o artilheiro do Barcelona na La Liga ao lado de Lamine Yamal com 16 gols marcados. No entanto, o atacante não tinha status de titular absoluto por conta da presença de Lewandowski, que deixou o clube catalão após o fim de seu contrato.

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Contratado pelo Barcelona em 2022, Ferran Torres tem vínculo com o clube catalão até junho de 2027. Caso não renove o contrato, o centroavante poderia deixar a equipe culé sem custos no próximo verão europeu. Por conta disso, uma negociação na atual janela de transferências não está descartada enquanto o atleta não faça um novo acordo com os blaugranas.

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Ferran Torres abraça Lamine Yamal na comemoração do gol do Barcelona sobre o Real Madrid
Ferran Torres abraça Lamine Yamal na comemoração do gol do Barcelona sobre o Real Madrid (Foto: Lluis Gene/AFP)
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