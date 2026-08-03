Espanhóis repercutem novela entre Almada, River Plate e Flamengo: 'Mistério'
"Diario AS" afirmou que ambos os clubes vivem uma 'luta milionária'
O futuro de Thiago Almada segue indefinido mesmo após o Flamengo avançar nas negociações pelo meia argentino e virou tema no "Diario AS". O jornal espanhol classificou a situação como um "mistério" ao destacar a tentativa do River Plate de atravessar o negócio, enquanto o clube carioca mantém confiança em um desfecho positivo nos próximos dias.
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A publicação relembra que o Rubro-Negro vinha sendo tratado como favorito para contratar o jogador depois de chegar a um acordo de princípio com o estafe do atleta e com o Atlético de Madrid. Entretanto, a entrada do River Plate na disputa voltou a colocar dúvidas sobre o destino do campeão mundial com a Argentina.
O cenário descrito pelo veículo espanhol vai ao encontro das informações publicadas pelo Lance! no último sábado. Conforme apurado, o Flamengo segue otimista e aguarda apenas a resposta definitiva de Almada para avançar à etapa final da negociação com o clube espanhol.
+ Flamengo espera resposta de Almada e define prazo para negociação
River Plate tenta mudar o cenário
De acordo com o Diario AS, o River Plate intensificou os contatos para convencer Almada a retornar ao futebol argentino. O clube de Buenos Aires tenta alterar o rumo das negociações e ainda mantém esperança de concluir a contratação.
Segundo o jornal, a equipe argentina prepara uma investida para oferecer ao meia um dos maiores salários do elenco e aposta também no projeto esportivo para seduzir o jogador. O veículo cita ainda a presença de Ángel Correa no clube e a ligação entre os atletas por meio do empresário Agustín Jiménez como fatores que podem favorecer o River.
Apesar da ofensiva argentina, o AS afirma que o Flamengo segue tranquilo com a situação. Conforme o periódico, pessoas ligadas ao clube carioca demonstraram confiança de que a negociação será concluída após os últimos ajustes contratuais.
Flamengo aguarda decisão de Almada
O Lance! informou que, internamente, o Flamengo entende que o desfecho da operação depende exclusivamente da decisão de Almada. O meia já sinalizou positivamente ao projeto esportivo apresentado pelo clube e avalia a mudança para o Rio de Janeiro ao lado da família durante o período de férias.
A diretoria rubro-negra estabeleceu o início desta semana como prazo para receber uma resposta definitiva do argentino. Caso o aval seja positivo, o clube pretende acelerar os trâmites para concluir a negociação junto ao Atlético de Madrid.
Ainda segundo a apuração do Lance!, o Flamengo trabalha com um limite financeiro para fechar a contratação e não pretende ultrapassar o valor de R$ 160 milhões na operação. A intenção é finalizar todo o processo a tempo de inscrever o jogador nas oitavas de final da Libertadores.
O Diario AS acrescenta que o Atlético de Madrid mantém a posição de negociar Almada apenas pelos valores considerados adequados. Segundo o jornal, qualquer interessado precisa desembolsar pelo menos 20 milhões de euros referentes aos 50% dos direitos econômicos pertencentes ao clube espanhol.
A publicação também afirma que Almada tinha como prioridade permanecer no futebol europeu após a Copa do Mundo, mas a ausência de propostas fez com que o meia passasse a considerar um retorno à América do Sul. Neste momento, conforme o veículo espanhol, Flamengo e River Plate seguem na disputa, com vantagem para o clube carioca enquanto a decisão final do jogador não é anunciada.
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