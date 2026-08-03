Manchester City se acerta com substituto de Rodri na janela
Clube de Enzo Maresca planeja oferta por joia de 18 anos
O Manchester City se acertou com o volante Ayyoub Bouaddi para ser o novo reforço do clube inglês na temporada. Segundo a "Sky Sports", a equipe de Enzo Maresca conversa com o Lille para fazer uma oferta e oficializar o acordo com a joia de 18 anos.
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Na Copa do Mundo, Bouaddi foi um dos destaques do Marrocos e chamou a atenção do Manchester City por conta de sua qualidade, mas também maturidade de jogo. O atleta é visto como o substituto ideal para Rodri, que deseja se transferir para o Real Madrid nesta janela.
Outros clubes também monitoram a situação de Bouaddi, mas o Manchester City está em vantagem na corrida pelo meio-campista. O clube passa por um período de repaginação após a saída de Pep Guardiola e a contratação de nomes mais jovens para o elenco, como Elliott Anderson, de 23 anos.
Rodri deixará o Manchester City?
Nos últimos dias, Rodri passou por uma cirurgia na coluna, mas se recupera para voltar aos treinos após o título da Copa do Mundo. O espanhol tem contrato com o Manchester City até junho de 2027 e tem seu futuro indefinido.
Embora o Real Madrid não tenha feito propostas oficiais ao atleta, o jogador poderia deixar o Manchester City sem custos no ano que vem com o fim do seu contrato. Dessa forma, o clube inglês pode considerar vendê-lo nessa janela e fazer um dinheiro em cima do atleta ao invés de deixá-lo sair de graça.
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