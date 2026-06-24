Qual foi o melhor jogador do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo? Vote
Escolha o jogador que mais fez a torcida vibrar até agora
A primeira fase da Copa do Mundo de 2026 da Seleção Brasileira chegou ao fim, com o time classificado entre as 32 equipes que estarão na próxima fase. Agora, com a poeira dos primeiros três jogos baixada, a decisão está nas mãos da torcida: quem foi o melhor jogador do Brasil nessa largada inicial?
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O leque de oito opções reflete muito bem o equilíbrio entre a espinha dorsal experiente e as novas caras que oxigenaram o elenco nos três jogos iniciais. Vote abaixo:
Opções de melhores jogadores do Brasil na primeira fase
Na retaguarda, a segurança de Alisson debaixo das traves foi crucial nos momentos de abalo, enquanto a liderança do capitão Danilo na lateral e a solidez incontestável de Marquinhos na zaga deram a sustentação necessária para o setor defensivo suportar a pressão dos rivais. Pelo outro lado, o encaixe tático de Douglas Santos garantiu o equilíbrio perfeito entre a contenção e o apoio ofensivo.
Do meio para a frente, a engrenagem funcionou em rotação alta. A intensidade de Bruno Guimarães ditou o ritmo da transição brasileira, combinando desarmes precisos e distribuição de jogo vertical. No ataque, o protagonismo assumiu diferentes formas: Vini Jr continuou sendo a principal arma de velocidade, chamando a marcação dupla e abrindo espaços vitais. Em termos de área, a presença física de Matheus Cunha entregou gols essenciais na tabela, enquanto o jovem Rayan entrou sem o peso da camisa, funcionando como o fator surpresa e a grande revelação da Amarelinha até aqui.
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