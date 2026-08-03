Por que o Real Madrid ainda não anunciou Diomande? Entenda o impasse Jogador teve problemas com representantes

O anúncio de Yan Diomande pelo Real Madrid, tratado como questão de tempo nas últimas semanas, ainda não aconteceu por causa de uma disputa envolvendo os representantes do jogador. Segundo informações publicadas pelos jornal "Marca", "AS" e "Mundo Deportivo", um conflito jurídico entre a antiga agência do atacante e seus atuais empresários acabou criando um obstáculo inesperado para a conclusão da transferência do marfinense de 19 anos.

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O clube espanhol já acertou os principais termos da negociação com o RB Leipzig, mas aguarda a resolução da questão burocrática antes de oficializar a contratação. O caso envolve reclamações apresentadas à Fifa e uma disputa sobre os direitos de representação do atleta.

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Disputa entre agências virou principal entrave

O problema gira em torno da mudança de representantes de Diomande. Atualmente, o atacante é agenciado pela Roc Nation, empresa ligada ao rapper Jay-Z e responsável também pelas carreiras de Vini Jr e Endrick. Foi com ela que o Real Madrid conduziu as negociações.

Entretanto, a Maxidel Management, antiga agência do jogador, afirma que ainda possui direitos sobre sua representação e apresentou uma reclamação à Fifa alegando quebra de contrato. Segundo o AS, a empresa entende que deveria participar da operação envolvendo a transferência do Leipzig para o clube espanhol.

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O Marca acrescenta que o cenário é ainda mais complexo. Além da Maxidel e da Roc Nation, outras partes reivindicam participação em contratos assinados durante a formação do atacante, incluindo um ex-agente chamado Dez Bamba e a empresa Rainbow, responsável por parte do desenvolvimento do jogador nos Estados Unidos.

Yan Diomande na partida entre Costa do Marfim e Equador na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A sobreposição desses vínculos transformou a negociação em uma disputa jurídica que foge ao controle tanto do Real Madrid quanto do RB Leipzig.

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O que pode acontecer agora?

Apesar do impasse, os veículos espanhóis apontam que o acordo entre os clubes segue praticamente encaminhado. O Real Madrid já teria acertado os valores da operação com o Leipzig e preparado toda a documentação necessária para a assinatura do contrato. A incerteza está relacionada apenas ao conflito entre os empresários.

Segundo o AS, uma das alternativas seria conceder a Diomande uma licença provisória para que ele pudesse ser registrado enquanto a disputa entre as agências segue seu curso. A publicação ressalta que a Fifa analisa a reclamação apresentada pela Maxidel, embora a tendência seja preservar o direito do atleta de exercer sua profissão enquanto o litígio é resolvido.

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Já o Mundo Deportivo afirma que o clube merengue foi surpreendido pelo caso, já que desconhecia a existência do processo quando iniciou as conversas com a Roc Nation.

O Marca, por sua vez, destaca que o Real Madrid também precisa tratar com cautela a questão dos direitos de imagem do jogador. Como o clube costuma administrar parte dessas receitas de seus atletas, a indefinição sobre quem detém os direitos comerciais de Diomande exige uma análise jurídica antes da assinatura definitiva.

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Trajetória de Diomande ajudou a criar o cenário

A origem do problema remonta aos primeiros passos da carreira do atacante. Revelado na Costa do Marfim, Diomande passou por academias ligadas à Blue Crow antes de chegar ao Leganés, onde estreou profissionalmente e despertou interesse de diversos clubes europeus.

Após deixar o futebol espanhol rumo ao RB Leipzig, sua representação mudou de mãos mais de uma vez. Segundo o Marca, essa sequência de alterações fez surgir disputas sobre contratos de agenciamento e direitos comerciais assinados durante diferentes fases de sua formação.

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Mesmo diante desse cenário, o jogador já manifestou interesse em atuar pelo Real Madrid e aguarda apenas o desfecho da situação. Enquanto isso, permanece fora das atividades de pré-temporada do Leipzig, à espera da conclusão da transferência.

A expectativa do clube espanhol é resolver o impasse o quanto antes para oficializar um dos principais reforços planejados para a temporada, mas o anúncio dependerá da solução das pendências envolvendo as empresas que reivindicam participação na carreira do jovem atacante.

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