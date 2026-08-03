Endrick é elogiado por Mourinho em meio a rumores de saída
Atacante é alvo de interesse da Roma, da Itália
Endrick foi elogiado por José Mourinho após o empate entre Real Madrid e Fiorentina por 2 a 2, no último sábado (1º). Em meio aos rumores de saída do clube espanhol, o centroavante parece ter agradado o treinador português.
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- Dumfries e Endrick treinaram por três dias e jogaram mais de 70 minutos. Um esforço fantástico que tem significado. Gostei de tudo - disse o treinador após jogo amigável.
No amistoso do fim de semana, Endrick marcou o primeiro gol do Real Madrid sobre a Fiorentina com apenas 12 minutos em campo. O duelo marcou a primeira vez em que o brasileiro foi observado de perto por José Mourinho, que irá avaliar o jogador e bater o martelo sobre sua permanência no elenco ou não visando a temporada 2026/2027.
No entanto, Endrick busca cativar Mourinho e convencer o treinador português de que merece uma vaga no elenco do Real Madrid. O atacante é alvo de interesse da Roma, da Itália, mas não tem sua saída decretada pelo clube espanhol.
Endrick tem dois amistosos para convencer Mourinho
Na pré-temporada do Real Madrid, Endrick ainda tem dois amistosos para convencer José Mourinho de que merece uma vaga na equipe merengue. No dia 12 de agosto, o clube espanhol enfrenta o Deportivo La Coruña, mas também o Schalke 04 no dia 16 de agosto.
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