Newcastle rejeita oferta do Arsenal por Bruno Guimarães
Gunners avaliam nova oferta por meia brasileiro
O Newcastle rejeitou a primeira oferta do Arsenal pela contratação do meia Bruno Guimarães, segundo a "Sky Sports". Após o acerto dos Gunners com o jogador, o atual campeão da Premier League está em contato direto com os Magpies em busca de um acordo pela transferência.
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Nesta segunda-feira (3), Bruno Guimarães se reapresenta ao Newcastle, que faz pré-temporada em La Manga, na Espanha. Embora tenha manifestado seu interesse em deixar o clube para jogar no Arsenal, o atleta iniciará a preparação com os Magpies, que têm um amistoso contra o Valencia, no sábado (8).
Nesse momento, o Arsenal discute internamente como melhorar a oferta para contar com um dos alvos prioritários de Mikel Arteta na janela de transferências. No fim de semana, o treinador revelou o desejo de contar com reforços em até três semanas, embora não tenha citado Bruno Guimarães nominalmente.
Com a demissão do técnico Eddie Howe nos últimos dias, Bruno Guimarães deve se sentar com o novo treinador Matthias Jaissle para conversar e desenhar seu futuro na equipe. O meia brasileiro é o capitão do Newcastle e um dos jogadores mais valorizados dentro do elenco.
Arsenal busca Bruno Guimarães e Vini Jr
Na atual janela de transferências, o Arsenal busca reunir Bruno Guimarães e Vini Jr no elenco de Mikel Arteta. As negociações com o meia do Newcastle estão mais avançadas, uma vez que as bases com o jogador já foram acertadas, embora os Gunners ainda não tenham fechado a operação com o clube da Premier League.
Por outro lado, o Arsenal sonha com Vini Jr, mas ainda não entrou em contato com o Real Madrid e também não definiu bases de contrato com o atacante merengue. No entanto, os ingleses podem acelerar o negócio nesta semana dependendo das conversas do camisa sete com o clube espanhol.
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