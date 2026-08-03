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Newcastle rejeita oferta do Arsenal por Bruno Guimarães

Gunners avaliam nova oferta por meia brasileiro

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 10:40
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Bruno Guimarães lamenta pênalti perdido em Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Bruno Guimarães lamenta pênalti perdido em Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O Newcastle rejeitou a primeira oferta do Arsenal pela contratação do meia Bruno Guimarães, segundo a "Sky Sports". Após o acerto dos Gunners com o jogador, o atual campeão da Premier League está em contato direto com os Magpies em busca de um acordo pela transferência.

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Nesta segunda-feira (3), Bruno Guimarães se reapresenta ao Newcastle, que faz pré-temporada em La Manga, na Espanha. Embora tenha manifestado seu interesse em deixar o clube para jogar no Arsenal, o atleta iniciará a preparação com os Magpies, que têm um amistoso contra o Valencia, no sábado (8).

Nesse momento, o Arsenal discute internamente como melhorar a oferta para contar com um dos alvos prioritários de Mikel Arteta na janela de transferências. No fim de semana, o treinador revelou o desejo de contar com reforços em até três semanas, embora não tenha citado Bruno Guimarães nominalmente.

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Com a demissão do técnico Eddie Howe nos últimos dias, Bruno Guimarães deve se sentar com o novo treinador Matthias Jaissle para conversar e desenhar seu futuro na equipe. O meia brasileiro é o capitão do Newcastle e um dos jogadores mais valorizados dentro do elenco.

Arsenal busca Bruno Guimarães e Vini Jr

Na atual janela de transferências, o Arsenal busca reunir Bruno Guimarães e Vini Jr no elenco de Mikel Arteta. As negociações com o meia do Newcastle estão mais avançadas, uma vez que as bases com o jogador já foram acertadas, embora os Gunners ainda não tenham fechado a operação com o clube da Premier League.

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Por outro lado, o Arsenal sonha com Vini Jr, mas ainda não entrou em contato com o Real Madrid e também não definiu bases de contrato com o atacante merengue. No entanto, os ingleses podem acelerar o negócio nesta semana dependendo das conversas do camisa sete com o clube espanhol.

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Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
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