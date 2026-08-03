Vini Jr impressiona com golaço em treino do Real Madrid
Atacante vive indefinição com relação ao futuro no clube espanhol
No primeiro dia da sua volta aos treinos no Real Madrid, Vini Jr impressionou os fãs e a imprensa espanhola com um golaço. Em uma sessão de finalização, o camisa sete recebeu uma bola da entrada da área e acertou o ângulo após um chute com a parte interna do pé direito.
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Nesta segunda-feira (3), Vini Jr se reapresentou ao Real Madrid, passou por exames médicos e já treinou em meio a indefinição sobre seu futuro. Na Espanha, o diário "As" destacou o grande lance do brasileiro na sessão comandada por José Mourinho.
- Com a renovação do seu contrato no ar, e no seu primeiro dia ele faz isto em frente a Mourinho: Vinicius é incrível! - destacou o jornal espanhol.
Nesta semana, Vini Jr deve se reunir com dirigentes do Real Madrid para discutir uma última proposta de contrato do clube espanhol para uma renovação. Caso o atleta não aceite, os merengues estão dispostos a abrir a porta de saída do camisa sete na janela de transferências.
Em meio a essa indefinição, o Arsenal se coloca como o principal concorrente e interessado na contratação de Vini Jr na janela de transferências. No entanto, os ingleses irão aguardar a definição entre o jogador e o Real Madrid antes de se movimentar pelo brasileiro.
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