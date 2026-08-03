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Vini Jr impressiona com golaço em treino do Real Madrid

Atacante vive indefinição com relação ao futuro no clube espanhol

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 13:55
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Vini jr faz exercício durante treino de pré-temporada do Real Madrid
Vini jr faz exercício durante treino de pré-temporada do Real Madrid (Foto: Divulgação)

No primeiro dia da sua volta aos treinos no Real Madrid, Vini Jr impressionou os fãs e a imprensa espanhola com um golaço. Em uma sessão de finalização, o camisa sete recebeu uma bola da entrada da área e acertou o ângulo após um chute com a parte interna do pé direito.

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Nesta segunda-feira (3), Vini Jr se reapresentou ao Real Madrid, passou por exames médicos e já treinou em meio a indefinição sobre seu futuro. Na Espanha, o diário "As" destacou o grande lance do brasileiro na sessão comandada por José Mourinho.

- Com a renovação do seu contrato no ar, e no seu primeiro dia ele faz isto em frente a Mourinho: Vinicius é incrível! - destacou o jornal espanhol.

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Nesta semana, Vini Jr deve se reunir com dirigentes do Real Madrid para discutir uma última proposta de contrato do clube espanhol para uma renovação. Caso o atleta não aceite, os merengues estão dispostos a abrir a porta de saída do camisa sete na janela de transferências.

Em meio a essa indefinição, o Arsenal se coloca como o principal concorrente e interessado na contratação de Vini Jr na janela de transferências. No entanto, os ingleses irão aguardar a definição entre o jogador e o Real Madrid antes de se movimentar pelo brasileiro.

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Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid
Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid (Foto: Divulgação)
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