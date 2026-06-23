Qual jogador da Seleção mais decepcionou até aqui na Copa do Mundo? Vote! Alguns dos comandados de Ancelotti vêm sendo questionados na fase de grupos do Mundial

Até aqui, na Copa do Mundo 2026, a Seleção Brasileira acumula um empate e uma vitória no Grupo C da competição. A equipe lidera a chave, mas o desempenho vem sendo alvo de críticas, e alguns jogadores têm suas atuações questionadas. Nesse cenário, surge o debate: qual comandado de Carlo Ancelotti mais decepcionou até aqui? Vote na enquete do Lance! abaixo e dê sua opinião:

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A campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

O Brasil chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo na primeira colocação do Grupo C, com quatro pontos conquistados em duas partidas. A Seleção estreou com empate por 1 a 1 diante do Marrocos e, na sequência, venceu o Haiti por 3 a 0. Na segunda rodada, a amarelinha conquistou sua primeira vitória ao superar o Haiti por 3 a 0, enquanto a equipe marroquina derrotou a Escócia por 1 a 0.

Rayan em Brasil x Haiti (Foto: AL BELLO/Getty Images via AFP)

Com uma vitória e um empate, a Seleção soma quatro gols marcados e apenas um sofrido até o momento. O desempenho deixa a equipe em situação favorável na disputa por uma vaga na próxima fase. A definição das posições do Grupo C ocorrerá na última rodada, marcada para esta quarta-feira (24). O Brasil enfrenta a Escócia, enquanto Marrocos e Haiti medem forças simultaneamente.

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