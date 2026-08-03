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Torcida do River Plate protesta e pede Ramón Díaz após crise no Campeonato Argentino

Clube perdeu os último quatro jogos em que disputou

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 09:21
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Ramón Díaz em ação pelo Vasco
Ramón Díaz em ação pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O River Plate ampliou a crise no Campeonato Argentino neste domingo (2). A derrota por 1 a 0 para o Rosario Central provocou uma forte reação dos torcedores, que protestaram contra o técnico Eduardo Coudet, jogadores e diretoria após o apito final. Entre os gritos nas arquibancadas e no entorno do estádio, um pedido ganhou força: o retorno de Ramón Díaz, treinador com passagens por Vasco, Corinthians e Internacional no futebol brasileiro.

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O revés deixou o River com três derrotas em três partidas no Torneio Clausura e aumentou para cinco a sequência de tropeços em competições nacionais. O momento coloca a equipe na última posição do Grupo B e amplia a pressão sobre Coudet, contratado para comandar a reformulação do elenco.

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Protestos tomam conta do Monumental

O clima no Monumental já era de tensão antes mesmo da bola rolar. Segundo relatos da imprensa argentina, Eduardo Coudet foi vaiado quando teve o nome anunciado no sistema de som do estádio, reflexo da insatisfação acumulada pelos maus resultados e pelo desempenho da equipe.

Depois da derrota, cerca de 200 torcedores permaneceram no entorno do Monumental para protestar. Os alvos foram o treinador, a diretoria e parte do elenco, enquanto um coro pedindo o retorno de Ramón Díaz passou a dominar a manifestação.

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Dentro de campo, o River voltou a apresentar dificuldades para transformar posse de bola em chances claras. O Rosario Central abriu o placar aos 26 minutos da primeira etapa, quando Nicolás Otamendi tentou cortar um cruzamento rasteiro de Jaminton Campaz e acabou desviando contra a própria meta.

O clássico também marcou o reencontro entre Otamendi e Ángel Di María no futebol argentino. O veterano atacante do Rosario Central participou da partida e, após o jogo, classificou como "muito bonito" voltar a enfrentar companheiros da geração campeã mundial de 2022.

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Rafael Borré lamentando a derrota do River Plate para o Rosario Central
Rafael Borré lamentando a derrota do River Plate para o Rosario Central (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

Na etapa final, o River aumentou a pressão em busca do empate, mas parou na defesa adversária e no goleiro Jeremías Ledesma. O Rosario Central ainda ficou com um jogador a menos nos minutos finais, após a expulsão de Emanuel Coronel, mas conseguiu sustentar a vantagem até o apito final.

Crise no River Plate aumenta pressão sobre Coudet

A derrota amplia um momento delicado do River Plate. Além do início sem pontos no Clausura, a equipe também foi eliminada da Copa Argentina recentemente e acumula cinco derrotas consecutivas em competições nacionais, marca que, segundo a imprensa argentina, não era registrada desde o período anterior à profissionalização do futebol no país.

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Mesmo com reforços importantes para a temporada, como Otamendi e Ángel Correa, o desempenho da equipe segue abaixo das expectativas. Correa, inclusive, desfalcou o River no clássico por causa de um trauma na coxa direita.

Nos próximos dias, o clube volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, competição que ganhou ainda mais importância diante da crise vivida no cenário doméstico.

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