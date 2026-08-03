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Uniforme de clube da Premier League chama atenção: 'Mais Flamengo'

A primeira rodada do Campeonato Inglês está marcada para o dia 21 de agosto

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 14:54
Atualizado há 0 minutos
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Premier League - Taça
Taça da Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

A primeira rodada da Premier League de 2026/27 está marcada para o dia 21 de agosto. Às vésperas do início do torneio, alguns clubes já divulgaram os kits de uniforme para a temporada, sendo o Fulham um desses casos. A nova camisa do clube londrino viralizou e foi comparada com o Flamengo.

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O segundo uniforme do Fulham carrega as cores vermelho e preto. Em quadrados, a camisa intercala os tons e também conta com a presença do branco e detalhes como na logo da fornecedora, a Adidas, e no escudo do time, representado em uma forma retrô.

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Diante da novidade, alguns torcedores ingleses se manifestaram sobre o novo uniforme nas redes sociais. A comparação com o clube carioca foi inevitável. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Esse uniforme não é muito Fulham. Mais Flamengo do que Fulham".

Tradução: "É, acho que eu reconheço uma camisa do Flamengo quando vejo uma".

Tradução: "Eles deveriam ter simplesmente colocado o logo do Fulham nisso, sério mesmo, achei que era o kit de mandante do Flamengo".

Tradução: "Fulham ou Flamengo?"

Tradução: "Fulham ou Flamengo?"

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Novo uniforme do Fulham
Novo uniforme do Fulham (Foto: Divulgação/Fulham)

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