Uniforme de clube da Premier League chama atenção: 'Mais Flamengo' A primeira rodada do Campeonato Inglês está marcada para o dia 21 de agosto

A primeira rodada da Premier League de 2026/27 está marcada para o dia 21 de agosto. Às vésperas do início do torneio, alguns clubes já divulgaram os kits de uniforme para a temporada, sendo o Fulham um desses casos. A nova camisa do clube londrino viralizou e foi comparada com o Flamengo.

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O segundo uniforme do Fulham carrega as cores vermelho e preto. Em quadrados, a camisa intercala os tons e também conta com a presença do branco e detalhes como na logo da fornecedora, a Adidas, e no escudo do time, representado em uma forma retrô.

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Diante da novidade, alguns torcedores ingleses se manifestaram sobre o novo uniforme nas redes sociais. A comparação com o clube carioca foi inevitável. Veja a repercussão abaixo:

That's the most unFulham kit I've ever seen



More Flamengo than Fulham https://t.co/VrhO7uqfeT — JF 🇬🇧🏁🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇩🇪 (@RFCNUFC23) August 3, 2026

Tradução: "Esse uniforme não é muito Fulham. Mais Flamengo do que Fulham".

Yeah I think I know a Flamengo kit when I see one https://t.co/5IfLEV2FGc — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) August 3, 2026

Tradução: "É, acho que eu reconheço uma camisa do Flamengo quando vejo uma".

they should've just put the fulham logo on it, deadass thought this was flamengo home kit https://t.co/9HGUSuosR9 — 𝖊𝖒𝖆𝖆𝖓† (@emaanmci) August 3, 2026

Tradução: "Eles deveriam ter simplesmente colocado o logo do Fulham nisso, sério mesmo, achei que era o kit de mandante do Flamengo".

Tradução: "Fulham ou Flamengo?"

Tradução: "Fulham ou Flamengo?"

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Novo uniforme do Fulham (Foto: Divulgação/Fulham)

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